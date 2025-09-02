1

Il controller wireless 8BitDo Ultimate 2C è in forte sconto su AliExpress per un periodo limitato

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller wireless 8BitDo Ultimate 2C a un prezzo molto interessante. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/09/2025
Controller wireless 8BitDo Ultimate 2C

Su AliExpress è disponibile il controller wireless 8BitDo Ultimate 2C a 20,36 €. Con il nostro codice MULTI02 potrete risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 18,36 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente attraverso questo link.

Il prodotto viene spedito dalla Cina, con la consegna prevista entro pochissimi giorni (tra l'8 e il 13 settembre). Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller 8BitDo Ultimate 2C

Questi controller sono proposti in diverse colorazioni pastello. Sono inoltre compatibili con le versioni Windows (dal 10 in su) e Android 9.0 (e successive versioni), 2.4G e cablati per Windows, nonché Bluetooth per Android. Tra i principali punti chiave di questi prodotti troviamo la mappatura pulsanti personalizzata senza utilizzare software, pulsanti piacevoli al tatto e convincenti in qualsiasi contesto, frequenza di polling 1000 Hz (per connessione 2.4G e cablata).

Controller wireless 8BitDo Ultimate 2C
Controller wireless 8BitDo Ultimate 2C

Inoltre, offrono un'autonomia fino a 19 ore di gioco con connessione wireless, 32 ore invece con connessione Bluetooth. Si tratta di un controller comodo, leggero, con stick precisi e ottimo D-pad. Come vi abbiamo già anticipato, l'offerta è valida fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima.

