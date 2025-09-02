0

Presto sarà possibile provare Sonic Racing: CrossWorlds grazie a una demo single player

Sega ha annunciato l'arrivo di una demo singleplayer di Sonic Racing: CrossWorlds, in modo da poter provare il titolo prima dell'imminente debutto su PC e console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/09/2025
Sonic in Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Poche ore fa sono stati spenti i server dell'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds. Se per un motivo o per un altro non siete riusciti a prendervi parte, presto potrete rifarvi grazie a una demo per giocatore singolo.

La conferma è arrivata dai profili social ufficiali di Sonic the Hedgehog, che hanno svelato l'arrivo di una versione di prova a metà settembre. Per il momento non è stato indicato un giorno di pubblicazione preciso, i contenuti disponibili e le piattaforme di riferimento.

Mancano poche settimane al lancio

Sega ha promesso che ulteriori informazioni sulla demo arriveranno presto. Del resto il lancio del gioco è ormai prossimo: sarà disponibile dal 25 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 e una versione di prova senza limiti e aperta a tutti rappresenta sicuramente un ottimo modo per pubblicizzarlo in vista del debutto nei negozi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Sonic Racing: CrossWorlds e le gare su piste folli alla Gamescom Sonic Racing: CrossWorlds e le gare su piste folli alla Gamescom

Sonic Racing: Crossworlds è un gioco di corse arcade dove i giocatori gareggiano su tracciati che si trasformano in tempo reale, attraversando portali che li trasportano in mondi alternativi con ambientazioni spettacolari. Ogni personaggio può scegliere tra diversi veicoli e potenziare le proprie prestazioni con gadget strategici.

Il gioco punta su varietà, velocità e personalizzazione, offrendo un'esperienza accessibile ma profonda per appassionati e nuovi giocatori, il tutto accompagnato da un roster che include decine e decine di personaggi, inclusi gli immancabili Sonic, Tails, Knucles, Shadow, Amy Rose, Eggman, ma anche provienenti da altri giochi e non solo, come ad esempio Joker di Persona 5, Pac-Man e SpongeBob.

