Football Manager 26 ha una data di uscita e un trailer della nuova interfaccia

Contestualmente all'annuncio, il team di sviluppo ha pubblicato un trailer che presenta la nuova interfaccia di questa edizione, che per la prima volta ha adottato il motore grafico Unity e punta dunque a consegnarci un'esperienza caratterizzata da una fedeltà visiva senza precedenti.

Sports Interactive e SEGA hanno annunciato la data di uscita di Football Manager 26 , che è stata fissata al 4 novembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, con le ultime due che si distingueranno per la dicitura "Console" nel titolo.

Non è finita qui

Annunciato alcune settimane fa, Football Manager 26 vedrà il debutto ufficiale della Premier League, con licenze complete di loghi, divise e foto dei giocatori, così da portare il grado di autenticità dell'esperienza a un livello superiore.

Un'altra grande novità è l'introduzione del calcio femminile, integrato perfettamente nell'ecosistema di Football Manager come parte di un unico universo calcistico. Grazie a un vastissimo database e a numerose competizioni su licenza che verranno svelate nelle prossime settimane, i giocatori potranno esplorare nuove carriere, scoprire talenti emergenti e affrontare sfide mai viste prima.

Nonostante il passaggio al nuovo motore, Sports Interactive ha infine assicurato la compatibilità dei salvataggi: sarà possibile importare i progressi da Football Manager 2024 e Football Manager 2023, sia nella versione PC, sia in quelle Console e Touch. Anche Football Manager 26 Mobile offrirà per la prima volta questa funzione, aumentando così la continuità e il valore delle carriere a lungo termine.