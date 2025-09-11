Leggende Pokémon: Z‑A svela MegaMalamar, la nuova megaevoluzione di Malamar è ufficiale

Dopo le prime voci al riguardo, emerse in base ad alcuni teaser pubblicati da The Pokémon Company, arriva oggi la conferma ufficiale sul fatto che Leggende Pokémon: Z‑A conterrà MegaMalamar, la nuova megaevoluzione del Pokémon Giravolta Malamar.

Che ci fossero novità in arrivo su Malamar era emerso già dal nuovo teaser di Leggende Pokémon: Z-A pubblicato la settimana scorsa, ma ora c'è un comunicato stampa ufficiale a dichiarare il prossimo arrivo della creatura in questione, con la megaevoluzione dedicata che si mostrerà per la prima volta nel nuovo capitolo della serie.

Come conseguenza della Megaevoluzione, pare che il cervello di Malamar si sia ingrossato, incrementando i poteri della creatura e portando dunque a una variante molto interessante per il nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2.