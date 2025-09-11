Leggende Pokémon: Z‑A svela MegaMalamar, la nuova megaevoluzione di Malamar è ufficiale

Dopo le prime voci al riguardo, emerse in base ad alcuni teaser pubblicati da The Pokémon Company, arriva oggi la conferma ufficiale sul fatto che Leggende Pokémon: Z‑A conterrà MegaMalamar, la nuova megaevoluzione del Pokémon Giravolta Malamar.
Che ci fossero novità in arrivo su Malamar era emerso già dal nuovo teaser di Leggende Pokémon: Z-A pubblicato la settimana scorsa, ma ora c'è un comunicato stampa ufficiale a dichiarare il prossimo arrivo della creatura in questione, con la megaevoluzione dedicata che si mostrerà per la prima volta nel nuovo capitolo della serie.
Come conseguenza della Megaevoluzione, pare che il cervello di Malamar si sia ingrossato, incrementando i poteri della creatura e portando dunque a una variante molto interessante per il nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2.
Un Pokémon potente ma difficile da controllare
"Il potere psichico incredibilmente intenso trabocca dal suo corpo, emettendo una luce brillante", si legge nella descrizione della nuova megaevoluzione di Malamar, e questa luce dai vividi colori aumenta le capacità ipnotiche del Pokémon, permettendogli di sovrascrivere la personalità e addirittura i ricordi altrui.
MegaMalamar sembra dunque avere un potere piuttosto inquietante anche rispetto allo standard dei Pokémon, con la sua capacità di influire profondamente sulla coscienza delle altre creature.
I suoi tentacoli luminosi e ondeggianti sono inoltre in grado di percepire i sentimenti di chi lo circonda. Si tratta di un pokémon che "preferisce lottare con efficienza, sfruttando il suo intelletto sviluppato per analizzare attentamente la situazione mentre lotta".
Date le sue capacità psichiche, MegaMalamar considera tutti delle pedine, inclusi gli Allenatori di Pokémon e, se non è d'accordo con le indicazioni anche del proprio Allenatore, potrebbe addirittura reagire ipnotizzandolo.
Questo lo rende una creatura molto affascinante ma anche complessa da gestire anche per chi la allena. In base a quanto riportato, MegaMalamar ha iniziato a usare il suo potere ipnotico sugli abitanti di Luminopoli, causando il boom di popolarità documentato in un video esclusivo e sui canali social Pokémon, spiegando in questo modo i teaser pubblicati in precedenza da Nintendo e The Pokémon Company.
Ulteriori informazioni su Leggende Pokémon: Z‑A sono previste probabilmente nel corso del Nintendo Direct di settembre che si terrà proprio domani, venerdì 12 settembre.