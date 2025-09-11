I nuovi AirPods Pro 3 sono in prenotazione su Amazon Italia: vediamone le novità

Tramite Amazon Italia potete fare la prenotazione di un paio di nuovi AirPods Pro 3, con cancellazione attiva del rumore e non solo. Il prezzo è 249€ mentre la data di uscita è fissata per il 19 settembre 2025. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come è tipico per Amazon, la prenotazione è a prezzo minimi garantito, ovvero in caso di uno sconto prima dell'uscita il nuovo prezzo più basso sarà applicato al vostro ordine senza che dobbiate fare alcunché. Se poi il prezzo risalisse, voi manterreste il prezzo basso.
Le caratteristiche dei nuovi AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 promettono una cancellazione attiva del rumor fino a due volte più efficace rispetto al precedente modello. Inoltre, propongono un nuovo suono tridimensionale grazie a una nuova architettura acustica che genera bassi di qualità superiore e un audio ancora più nitido. Inoltre, sono in grado di rilevare la frequenza cardiaca, oltre a calcolare le calorie bruciate per 50 diversi tipi di allenamento.
La batteria promette fino a 8 ore di utilizzo con una sola carica e con cancellazione attiva del rumore (senza, la durata aumenta). Non dimentichiamo poi che gli AirPods Pro 3 propongono nuovi cuscinetti in silicone (in 5 taglie) per adattarsi al meglio a tutti i tipi di orecchie. Dispone poi della funzione "Protezione udito" e anche "Condivisione audio" per condividere ciò che ascolti con un altro paio di AirPods di un'altra persona.