I nuovi AirPods Pro 3 sono in prenotazione su Amazon Italia: vediamone le novità

Tramite Amazon Italia potete fare la prenotazione di un paio di nuovi AirPods Pro 3, con cancellazione attiva del rumore e non solo. Il prezzo è 249€ mentre la data di uscita è fissata per il 19 settembre 2025. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come è tipico per Amazon, la prenotazione è a prezzo minimi garantito, ovvero in caso di uno sconto prima dell'uscita il nuovo prezzo più basso sarà applicato al vostro ordine senza che dobbiate fare alcunché. Se poi il prezzo risalisse, voi manterreste il prezzo basso.