Il volante Thrustmaster T128 con pedali è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile il volante Thrustmaster T128 in due versioni compatibili con diverse piattaforme.
Il primo modello, disponibile a 139,99 €, è compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X/S e ha la licenza ufficiale Xbox. Il secondo modello, disponibile a 136,79 €, è invece per PC, PS4 e PS5 con licenze ufficiali. Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del volante Thrustmaster T128
Si tratta di un volante con Force Feedback in grado di offrire sensazioni convincenti e realistiche, mentre la tecnologia Hybrid Drive sviluppa il 20% di potenza in più rispetto agli altri volanti Thrustmaser. Troviamo inoltre una pedaliera magnetica a 2 pedali, con precisione a 12 bit e tecnologia H.E.A.R.T brevettata.
Il sistema di fissaggio è adattabile a tavoli e scrivanie con spessore fino a 5,5 cm. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino a oggi 8 ottobre.