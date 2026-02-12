Samsung avvia la produzione di massa di HBM4 per AI e data center e invia sample LPDDR6X a Qualcomm

Grazie a una produzione basata su tecnologia DRAM di classe 10nm 1c e processi logici a 4nm , Samsung ha raggiunto rendimenti stabili sin dall'inizio, senza necessità di redesign. La memoria supporta stack da 12 strati (24-36 GB) e 16 strati (fino a 48 GB), con miglioramenti in efficienza energetica del 40%, resistenza termica del 10% e dissipazione del calore del 30% rispetto a HBM3E.

Samsung ha ufficialmente avviato la produzione di massa della memoria HBM4 , segnando un passo fondamentale per i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale ad alte prestazioni. L'HBM4 offre velocità fino a 13 Gbps e capacità massime di 48 GB per singolo stack 16-Hi, con un'ampiezza di banda fino a 3,3 TB/s , garantendo prestazioni superiori rispetto al predecessore HBM3E.

Samsung leader nel mercato della memoria avanzata

Mentre HBM rimane più veloce, il suo costo elevato e la complessità produttiva rendono LPDDR un'alternativa più economica e scalabile, particolarmente indicata per acceleratori IA ad alta capacità. Samsung punta così a offrire una soluzione completa sia per GPU e ASIC di prossima generazione sia per infrastrutture data center.

La combinazione tra HBM4 per massime prestazioni e LPDDR6X per soluzioni cost-effective consolida Samsung come leader nel mercato della memoria avanzata, garantendo velocità, efficienza energetica e affidabilità per IA, gaming e applicazioni professionali.

La produzione e le spedizioni di HBM4 sono già operative, mentre il sampling di HBM4E inizierà nella seconda metà del 2026 e raggiungeranno i clienti nel 2027.