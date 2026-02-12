0

Xiaomi Redmi Note 15 Pro è in offerta su Amazon: lo smartphone è al suo minimo storico, ora è un vero best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone: Xiaomi Redmi Note 15 Pro è in sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/02/2026
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone: Xiaomi Redmi Note 15 Pro viene messo in offerta con uno sconto dell'11% per un costo totale e finale d'acquisto di 399,90€, suo minimo storico. Acquista il telefono direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Xiaomi Redmi Note 15 Pro è uno smartphone che bagna i piedi nel grande mare dei medio-gamma, un settore con molte alternative e tanta competitività ma, nonostante tutto, considerando questo sconto applicato, risulta essere una buona occasione per chi è alla ricerca di un device bilanciato.

Ulteriori dettagli

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G è dotato di una batteria al silicio-carbonio da 6580 mAh con turbo-ricarica da 45 W, una combinazione che garantisce lunga durata e tempi di ricarica rapidi. La resistenza è un altro punto di forza: il Redmi Note 15 Pro 5G vanta certificazioni IP66 e IP68.

71Umq7V9Rzl Ac Sl1500

Sul fronte fotografico spicca la fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1,4", capace di catturare immagini estremamente dettagliate e luminose anche in condizioni difficili. Il display da 6,83 pollici 1,5K offre una luminosità massima di 3200 nit. Completano la dotazione 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna e il MediaTek Dimensity Ultra 7400 come SoC.

