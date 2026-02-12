GeForce NOW: l'app debutta su Amazon Fire TV, in arrivo anche 8 nuovi giochi per questa settimana

Grazie a un semplice Fire TV Stick e a un controller compatibile, è possibile avviare lo streaming dei giochi sfruttando la potenza delle GPU RTX nei data center NVIDIA . Questo significa niente download, niente installazioni e nessuna attesa: basta accedere al proprio account per iniziare subito a giocare .

L'app entra a far parte dell'intero ecosistema di GeForce NOW

L'app per Fire TV si integra in un ecosistema già molto ampio. GeForce NOW è infatti disponibile su PC Windows e Linux, Mac, Chromebook, dispositivi portatili, smartphone, browser e numerose smart TV. L'espansione continua dimostra la volontà di NVIDIA di rendere il gioco sempre più accessibile, svincolandolo dall'hardware tradizionale e puntando su flessibilità e immediatezza.

Oltre alla nuova applicazione, la settimana porta anche un aggiornamento importante al catalogo. Otto nuovi titoli entrano a far parte della libreria cloud e per molti di questi sarà disponibile la compatibilità e l'integrazione con le più recenti tecnologie RTX come l'ottimizzazione per la serie 5080.