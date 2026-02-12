GeForce NOW: l'app debutta su Amazon Fire TV, in arrivo anche 8 nuovi giochi per questa settimana

Le celebrazioni per il sesto anniversario di GeForce NOW proseguono con una novità che amplia ulteriormente le possibilità del cloud gaming. NVIDIA ha annunciato il debutto della nuova app dedicata ad Amazon Fire TV, consentendo agli utenti di accedere ai propri titoli PC preferiti direttamente dal televisore, senza bisogno di console o hardware dedicato.
Grazie a un semplice Fire TV Stick e a un controller compatibile, è possibile avviare lo streaming dei giochi sfruttando la potenza delle GPU RTX nei data center NVIDIA. Questo significa niente download, niente installazioni e nessuna attesa: basta accedere al proprio account per iniziare subito a giocare.
L'app entra a far parte dell'intero ecosistema di GeForce NOW
L'app per Fire TV si integra in un ecosistema già molto ampio. GeForce NOW è infatti disponibile su PC Windows e Linux, Mac, Chromebook, dispositivi portatili, smartphone, browser e numerose smart TV. L'espansione continua dimostra la volontà di NVIDIA di rendere il gioco sempre più accessibile, svincolandolo dall'hardware tradizionale e puntando su flessibilità e immediatezza.
Oltre alla nuova applicazione, la settimana porta anche un aggiornamento importante al catalogo. Otto nuovi titoli entrano a far parte della libreria cloud e per molti di questi sarà disponibile la compatibilità e l'integrazione con le più recenti tecnologie RTX come l'ottimizzazione per la serie 5080.
L'elenco degli 8 nuovi giochi di questa settimana per GeForce NOW
Ecco, dunque l'elenco completo dei titoli in arrivo all'interno del catalogo di GeForce NOW in questa settimana:
- Disciples: Domination (Nuova uscita su Steam, 12/02, GeForce RTX 5080-ready)
- REANIMAL (Nuova uscita su Steam, 13/02, GeForce RTX 5080-ready)
- Kingdom Come: Deliverance (Xbox, disponibile su Game Pass, Feb. 13)
- Capcom Beat 'Em Up Bundle (Steam)
- Capcom Fighting Collection (Steam)
- Mega Man 11 (Steam)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection (Steam)
- Torment: Tides of Numenera (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)
Che cosa ne pensate di queste novità? Vi convincono i titoli in arrivo? Ritenete la disponibilità dell'app per Amazon Fire TV una feature rilevante? Fateci sapere la vostra con un commento.