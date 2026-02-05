GeForce NOW da record: celebrazione per i 6 anni di cloud gaming con 24 nuovi giochi a febbraio

GeForce NOW festeggia sei anni di cloud gaming e inaugura il suo settimo anno con un mese interamente dedicato alle celebrazioni. Questo traguardo segna oltre un miliardo di ore di gioco in streaming e rappresenta l'inizio di una nuova fase per il servizio, con l'obiettivo di rendere il cloud gaming sempre più accessibile, potente e pronto all'azione su ogni dispositivo.
I festeggiamenti partono questo GFN Thursday, con 10 nuovi titoli già disponibili in streaming e altri 14 giochi che arriveranno nel corso del mese di febbraio, per un totale di 24 nuove esperienze.
Le principali novità disponibili da oggi su GeForce NOW
Tra le novità più attese troviamo Delta Force, che porta operazioni di estrazione ad alto rischio e battaglie su larga scala direttamente nel cloud, e PUBG: BLINDSPOT, una nuova modalità tattica 5v5 dell'universo PUBG, con visuale dall'alto, mappe compatte e round rapidi, pensata per un gameplay fortemente cooperativo. I giochi disponibili questa settimana sono:
- Indika (Xbox, disponibile su Game Pass, 3/02)
- Menace (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 5/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
- World of Warcraft: Burning Crusade Classic Anniversary Edition (Battle.net, 5/02)
- PUBG: BLINDSPOT (Steam, 5/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
- Carmageddon: Rogue Shift (Steam, 6/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
- Delta Force (Steam)
- Fallout Shelter (Steam)
- Little Nightmares Enhanced Edition (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)
- Roadcraft (Xbox, disponibile su Game Pass)
- Wildgate (Epic Games Store)
- HumanitZ (Steam, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
I nuovi titoli in arrivo nel corso del mese su GeForce NOW
Tra i titoli in arrivo nel corso di febbraio, invece, segnaliamo:
- Disciples: Domination (Steam, 12/02)
- REANIMAL (Steam, 13/02)
- Kingdom Come Deliverance (Xbox, Game Pass dal 13/02)
- Avatar: Frontiers of Pandora (Xbox, Game Pass 17/02)
- Norse: Oath of Blood (Steam, 17/02)
- Star Trek: Voyager - Across the Unknown (Steam, 18/02)
- Styx: Blades of Greed (Steam, 19/02)
- Ys X: Proud Nordics (Steam, 20/02)
- Resident Evil: Requiem (Steam, 26/02)
- Arc Raiders (Xbox)
- DEVOUR (Steam)
- Torque Drift 2 (Steam)
- Trine 3: The Artifacts of Power (Epic Games Store)
- Trine 4: The Nightmare Prince (Epic Games Store)
GeForce NOW continua a dimostrare come il cloud gaming possa offrire esperienze complete e immediate. Fateci sapere che cosa ne pensate e se vi ritenete soddisfatti per questa line up di febbraio.