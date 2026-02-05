GeForce NOW da record: celebrazione per i 6 anni di cloud gaming con 24 nuovi giochi a febbraio

GeForce NOW festeggia sei anni di cloud gaming e inaugura il suo settimo anno con un mese interamente dedicato alle celebrazioni. Questo traguardo segna oltre un miliardo di ore di gioco in streaming e rappresenta l'inizio di una nuova fase per il servizio, con l'obiettivo di rendere il cloud gaming sempre più accessibile, potente e pronto all'azione su ogni dispositivo.

I festeggiamenti partono questo GFN Thursday, con 10 nuovi titoli già disponibili in streaming e altri 14 giochi che arriveranno nel corso del mese di febbraio, per un totale di 24 nuove esperienze.