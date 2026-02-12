Recupera Resident Evil Village prima di Requiem: su Instant Gaming è in offerta ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Resident Evil Village che viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'84% per un costo finale d'acquisto di 7,76€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: La key è utilizzabile su Steam. Nonostante si tratti di un titolo uscito ormai nel 2021, segnaliamo questa occasione soprattutto per chi, in attesa di Requiem, vuole recuperare l'ultimo capitolo della saga per mettersi in pari. Sottolineiamo che le vicende di Requiem non andranno a collegarsi a quanto accade proprio in Village.
Ulteriori dettagli sul gioco
Resident Evil Village riprende la visuale in prima persona introdotta in Resident Evil 7, mantenendo un'impostazione fortemente orientata al survival horror. Il gioco presenta una mappa articolata composta da diverse location esplorabili, tra cui un inquietante villaggio rurale e un imponente castello, entrambi ricchi di segreti, nemici e risorse da scoprire.
Il sistema di gestione dell'inventario richiama quello di Resident Evil 4, con una griglia organizzabile in cui sistemare armi, munizioni e oggetti curativi. La storia è ambientata tre anni dopo gli eventi di Resident Evil 7, seguendo il finale positivo. Ethan Winters vive in Romania con Mia e la figlia Rosemary, ma la loro tranquillità viene spezzata dall'irruzione di Chris Redfield. Qui la nostra recensione.