È disponibile una demo di Code Vein 2 che permette di creare il proprio personaggio

È disponibile da oggi una demo di Code Vein 2 che consente di utilizzare l'editor per la creazione del personaggio, modificandone l'aspetto grazie a tantissime opzioni e salvando poi il risultato finale.
Naturalmente non si tratta di un'esperienza fine a se stessa, visto che avremo modo di trasferire le nostre creazioni all'interno della versione completa del gioco, che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 30 gennaio.
Mancano insomma ancora pochi giorni e potremo toccare con mano l'esperienza soulslike di questo nuovo capitolo della saga prodotta da Bandai Namco, ambientata in un mondo post-apocalittico ormai privo di risorse, abitato da vampiri e mostri.
Ad ogni modo, la demo non si limita all'editor per la creazione dei personaggi e include anche la possibilità di esplorare un paio di scenari che troveremo nella campagna di Code Vein 2, nonché di utilizzare il Photo Mode.
Un sequel interessante
Caratterizzato da una durata più o meno simile a quella del primo episodio, Code Vein 2 sembra porsi come un sequel molto interessante, dotato di una struttura più ampia e di scenari che spesso si sviluppano verso l'alto, donando alle location una verticalità inedita.
Anche sul piano del gameplay sono cambiate molte cose, grazie all'introduzione di meccaniche inedite che puntano a rendere gli scontri più dinamici ed entusiasmanti, nuovi poteri e abilità sia attive che passive capaci di adattare il personaggio al nostro stile.