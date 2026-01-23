È disponibile una demo di Code Vein 2 che permette di creare il proprio personaggio

È disponibile da oggi una demo di Code Vein 2 che consente di utilizzare l'editor per la creazione del personaggio, modificandone l'aspetto grazie a tantissime opzioni e salvando poi il risultato finale.

Naturalmente non si tratta di un'esperienza fine a se stessa, visto che avremo modo di trasferire le nostre creazioni all'interno della versione completa del gioco, che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 30 gennaio.

Mancano insomma ancora pochi giorni e potremo toccare con mano l'esperienza soulslike di questo nuovo capitolo della saga prodotta da Bandai Namco, ambientata in un mondo post-apocalittico ormai privo di risorse, abitato da vampiri e mostri.

Ad ogni modo, la demo non si limita all'editor per la creazione dei personaggi e include anche la possibilità di esplorare un paio di scenari che troveremo nella campagna di Code Vein 2, nonché di utilizzare il Photo Mode.