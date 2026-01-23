Xiaomi porta in Italia i Mijia Smart Audio Glasses, smart glasses vocali leggeri e accessibili

Xiaomi amplia la propria offerta in Europa introducendo anche in Italia i Mijia Smart Audio Glasses, una proposta pensata per chi vuole avvicinarsi al mondo degli smart glasses senza affrontare costi elevati o soluzioni troppo invasive. I Mijia Smart Audio Glasses nascono per affiancare smartphone Android e iPhone, consentendo di gestire chiamate, musica, notifiche e comandi vocali tramite l'assistente AI integrato. L'obiettivo è offrire un'esperienza smart "invisibile", senza attirare l'attenzione e senza sollevare dubbi legati alla privacy visiva.

Design, modelli disponibili e comfort

Si tratta di occhiali intelligenti che rinunciano completamente a fotocamere e display, concentrandosi invece sull'interazione vocale, sull'ascolto audio e su un design leggero e discreto, adatto all'uso quotidiano. Il peso varia a seconda del modello, partendo da circa 34 grammi per la versione Titanium fino a poco più di 40 grammi per gli Aviator. Le montature utilizzano un nanorivestimento con metallizzazione sottovuoto non conduttiva, che restituisce una sensazione simile al metallo pur mantenendo leggerezza e comfort anche durante un utilizzo prolungato.

È presente un LED di segnalazione che si attiva durante le registrazioni, mentre la batteria garantisce fino a 13 ore di utilizzo, con ricarica rapida che offre circa 4 ore di autonomia in 10 minuti. Completano il quadro la certificazione IP54 contro polvere e schizzi e l'app Xiaomi Glasses, disponibile per Android e iOS, che consente anche di localizzare gli occhiali in caso di smarrimento.