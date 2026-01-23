Tesla non supporterà più Autopilot: priorità a FSD che diventa un abbonamento mensile

La decisione è anche una conseguenza del fatto che Tesla sta affrontando una sospensione di 30 giorni della produzione e delle licenze per rivenditori Tesla in California (USA), ovvero il suo mercato più grande. La sentenza è arrivata in seguito a una accusa di marketing ingannevole: secondo il California DMV, che ha intentato la causa, Tesla ha sopravvalutato Autopilot e FSD per anni. La compagnia ha 60 giorni per smettere di usare il nome Autopilot.

Tesla ha terminato il supporto di Autopilot , il suo sistema di assistenza alla guida di livello base. La compagnia sta tentando di spingere all'utilizzo della versione più avanzata di questa tecnologia, chiamata Full Self-Driving (Supervised).

Il prezzo dell'FSD di Tesla cambia

L'Autopilot era una combinazione del Cruise Control Adattivo al Traffico (Traffic Aware Cruise Control), che mantiene una velocità impostata conservando la distanza dai veicoli che precedono, e dell'Autosteer, una funzione di mantenimento della corsia in grado di sterzare l'auto lungo le curve. Il sito di configurazione online di Tesla ora afferma che le nuove auto vengono fornite di serie solo con il Traffic Aware Cruise Control. Non è chiaro se i clienti attuali siano interessati da questo cambiamento.

Autopilot non supporterà più le auto di Tesla

La notizia arriva una settimana dopo che Tesla ha svelato che non permetterà più ai clienti di acquistare FSD per 8.000 dollari e che l'unico modo per accedere al software sarà con un abbonamento mensile da 99 dollari. Il prezzo però crescerà nel tempo man mano che le capacità del software miglioreranno.

Elon Musk afferma che le nuove auto di Tesla saranno in grado di gestire una guida "senza supervisione" e che i guidatori potranno usare lo smartphone o dormire per tutto il tragitto. Ricordiamo però che guidare e messaggiare è illegale in molti Stati.

Per quanto riguarda l'attuale FSD, è stato reso disponibile in versione beta verso la fine del 2020, ma l'adozione del software non ha rispettato le aspettative: solo il 12% dei clienti ha pagato per questa tecnologia. Raggiungere 10 milioni di abbonati a FSD entro il 2035 è uno degli "obiettivi di produzione" che permetteranno a Musk di ricevere un trilione di dollari di pagamento.

Autopilot era invece stato introdotto all'inizio degli anni 2010: solo nel 2019 è diventato il sistema standard di ogni veicolo venduto da Tesla. Negli anni, secondo le accuse rivolte a Musk, la compagnia ha presentato scorrettamente le capacità di Autopilot, rendendo i guidatori troppo sicuri delle sue capacità, con la conseguenza di centinaia di incidenti e almeno tredici decessi, secondo i dati del National Highway Traffic Safety Administration.