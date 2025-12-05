Elon Musk dice che ora con le Tesla potete guidare e messaggiare, peccato sia illegale in molti Stati

Musk non ha fornito ulteriori dettagli e Tesla non dispone di un team PR in grado di fornire ulteriori informazioni.

L'informazione è stata condivisa quando Musk ha risposto a un utente del social media che aveva notato che l'ultimo aggiornamento del software, noto come FSD , non mostrava alcun avviso mentre utilizzava il telefono durante la guida. Il CEO di Tesla ha scritto che l'aggiornamento lo consente "a seconda del contesto del traffico circostante".

Il CEO di Tesla, Elon Musk , ha dichiarato in un post su Twitter che i proprietari di una Tesla possono inviare messaggi e guidare in contemporanea con l'ultima versione del software di assistenza alla guida Full Self-Driving (Supervised) della sua azienda, nonostante sia illegale farlo nella maggior parte degli Stati.

La situazione dell'FSD delle Tesla

Ricordiamo che il FSD delle Tesla non rende l'automobile completamente indipendente. Nelle prime versioni i guidatori dovevano avere sempre le mani sul volante, anche con l'FSD attivato. Il requisito è stato rimosso successivamente, perlomeno fintanto che la telecamera interna rileva che il guidatore sta effettivamente osservando la strada.

FSD non è in grado di gestire ogni situazione ed è fondamentale che il guidatore sia sempre pronto a prendere il controllo nel caso nel quale accada qualcosa di imprevisto. Musk stesso in passato ha affermato che l'autopilota rischia di rendere i guidatori troppo sicuri di sé e, secondo quanto riportato da TechCrunch, spesso gli incidenti legati alle Tesla (con una dozzina di questi che si sono rivelati fatali) sono legati all'uso dell'autopilota e alla mancanza di attenzione e supervisione dei guidatori.

Inoltre, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli USA sta attualmente investigando il software dell'FSD, dopo che sono emersi più di 50 report secondo i quali l'autopilota ignora il rosso del semaforo e si immette nelle corsie sbagliate. Inoltre, la NHTSA sta indagando riguardo a degli incidenti avvenuti in condizioni di scarsa visibilità.

