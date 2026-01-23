Elon Musk promette il lancio di robot umanoidi targati Tesla entro il 2027, permane, però, qualche dubbio

Durante il World Economic Forum di Davos, Elon Musk è tornato a far parlare di sé con un annuncio che ha immediatamente acceso il dibattito: Tesla inizierà a vendere al pubblico i robot umanoidi Optimus entro la fine del prossimo anno. Una promessa ambiziosa, perfettamente in linea con lo stile del CEO di Tesla, noto per tempistiche spesso considerate irrealistiche anche dai suoi sostenitori. Secondo Musk, Optimus sarà in grado di svolgere praticamente qualsiasi compito umano, rappresentando una rivoluzione nel lavoro domestico e industriale.Tuttavia, come spesso accade, il numero uno di Tesla si è lasciato una via di fuga: i robot saranno commercializzati solo quando l'azienda sarà "totalmente sicura".

Alcuni robot di Tesla sarebbero già attivi all'interno delle fabbrice Musk ha dichiarato che alcuni esemplari di Optimus starebbero già svolgendo compiti semplici all'interno delle fabbriche Tesla. Tuttavia, non esistono prove concrete a supporto di questa affermazione, se non la sua parola. Al contrario, nella realtà dei fatti, le dimostrazioni pubbliche del robot hanno spesso deluso le aspettative. In più occasioni, infatti, è emerso che alcune demo mostravano robot controllati a distanza da operatori umani, sollevando dubbi sull'effettivo livello di autonomia del progetto. Nonostante lo scetticismo diffuso, l'annuncio ha avuto un impatto immediato sui mercati: le azioni Tesla sono salite di oltre il 3%, segno che una parte degli investitori continua a credere nelle visioni futuristiche di Musk.