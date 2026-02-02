Stranger Things non avrà un finale segreto, ma una serie animata sì: Stranger Things: Storie dal 1985

Per giorni e giorni dopo il finale della stagione 5 di Stranger Things si è parlato di un possibile finale segreto, con tanto di teorie del complotto collegate , basate su collegamenti strampalati fatti dagli utenti delusi. Il risultato è che il finale segreto non c'è, ma Netflix ha deciso di non lasciare a bocca asciutta i fan, annunciando una serie animata, in arrivo il 23 aprile. Si chiama Stranger Things: Storie dal 1985 ed è stato pubblicato anche il teaser trailer ufficiale .

Ritorno a Hawkins

Visto il successo globale della serie Stranger Things, è ovvio che Netflix voglia spremerla il più possibile. Quindi ai fan di tutto il mondo sarà dato modo di tornare a Hawkins, la cittadina immaginaria dell'Indiana in cui è ambientata la serie, in una forma inedita.

Nel video vediamo i protagonisti della versione dal vivo, rifatti in forma animata. Da quel che si capisce, dovranno affrontare dei pericoli provenienti dal Sottosopra.

Considerando che la serie principale è ambientata tra il 1983 e il 1987 e che la serie animata sarà ambientata nel 1985, i fatti dovrebbero svolgersi poco prima o dopo quelli della stagione 3, che si svolgono nell'estate del 1985.

In effetti il teaser mostra delle scene invernali e si parla di inverno 1985, quindi la storia dovrebbe essere ambientata tra gennaio e marzo. Comunque, nel filmato vediamo creature muoversi sotto la neve e si parla di una creatura del Sottosopra rimasta sulla Terra.