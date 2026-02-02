Nioh 3 su PS5 è un'esclusiva temporale, su quale console uscirà poi?

Nioh 3 sarà disponibile su PS5 in esclusiva temporale: lo rivelano alcune diciture al termine dell'ultimo trailer del gioco pubblicato da Koei Tecmo, indicando un periodo di sei mesi al cui termine, però, non è dato sapere cosa accadrà.

Assisteremo finalmente al debutto della serie soulslike di Team Ninja su Xbox? Allo stato attuale, si tratta di un'ipotesi poco probabile: finora nessun episodio della saga è approdato sulla piattaforma Microsoft, e cominciare direttamente dal terzo avrebbe poco senso.

Molto più plausibile una conversione per Nintendo Switch 2, ma anche lì ci troveremmo di fronte a un esordio assoluto, e chi conferisce valore al comparto narrativo e alla storia raccontata finora potrebbe storcere il naso di fronte a un'operazione simile.

Considerando che l'uscita di Nioh 3 è fissata al 6 febbraio su PS5 e PC, probabilmente dovremo attendere qualche mese per scoprire come andranno le cose, fino a un eventuale lancio su di una nuova piattaforma ad agosto.