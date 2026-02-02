Nioh 3 su PS5 è un'esclusiva temporale, su quale console uscirà poi?

Nioh 3 sarà disponibile su PS5 in esclusiva temporale: lo rivelano alcune diciture al termine dell'ultimo trailer del gioco pubblicato da Koei Tecmo, indicando un periodo di sei mesi al cui termine, però, non è dato sapere cosa accadrà.
Assisteremo finalmente al debutto della serie soulslike di Team Ninja su Xbox? Allo stato attuale, si tratta di un'ipotesi poco probabile: finora nessun episodio della saga è approdato sulla piattaforma Microsoft, e cominciare direttamente dal terzo avrebbe poco senso.
Molto più plausibile una conversione per Nintendo Switch 2, ma anche lì ci troveremmo di fronte a un esordio assoluto, e chi conferisce valore al comparto narrativo e alla storia raccontata finora potrebbe storcere il naso di fronte a un'operazione simile.
Considerando che l'uscita di Nioh 3 è fissata al 6 febbraio su PS5 e PC, probabilmente dovremo attendere qualche mese per scoprire come andranno le cose, fino a un eventuale lancio su di una nuova piattaforma ad agosto.
Una raccolta potrebbe risolvere il problema
Naturalmente esiste una terza via, e cioè che Nioh 3 approdi sia su Xbox Series X|S che su Nintendo Switch 2, magari dopo il lancio di una raccolta con i primi due episodi che possa porre le basi per l'arrivo della saga sulle console Microsoft e Nintendo.
Certo, considerando la corposità di queste esperienze i tempi potrebbero essere un po' stretti per un recupero al volo, ma Koei Tecmo, come tanti altri publisher, tiene ormai in grande considerazione la pubblicazione multipiattaforma: staremo a vedere.