Apple è pronta agli occhiali smart: l'azienda vuole avere un grande impatto sull'intera industria AR

I piani di Apple per entrare nel mercato degli smart glasses entro la fine del 2026 stanno già producendo effetti concreti sull'intero settore, in particolare sulla catena di fornitura globale delle ottiche per la realtà aumentata (AR). Secondo un report di DigiTimes, l'attesa per il primo prodotto indossabile AR di Apple sta spingendo numerosi fornitori, soprattutto a Taiwan, a riorientare investimenti e strategie di ricerca. Sebbene la domanda di smart glasses da parte di aziende come Meta sia in costante crescita, l'industria considera l'ingresso di Apple come il vero catalizzatore per la commercializzazione su larga scala di questi dispositivi.

Le aspettative sugli occhiali smart di Apple sono altissime Le aspettative legate agli standard qualitativi e ai volumi richiesti da Apple stanno inducendo diversi fornitori a incrementare la spesa in capital expenditure e a focalizzarsi su tecnologie AR avanzate, anticipando le necessità del colosso di Cupertino. Un esempio significativo è Kinko Optical, che ha rafforzato la propria posizione aprendo un nuovo centro di ricerca dedicato a AR, VR e MR, sostenuto da un investimento di circa 5,6 milioni di dollari. Kinko è attualmente l'unica azienda taiwanese a sviluppare contemporaneamente waveguide ottiche con nanoimprint e motori ottici, due componenti fondamentali per la progettazione di moderni occhiali AR.