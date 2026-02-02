Un medley di Super Mario da parte della 8-Bit Big Band ha vinto un Grammy Award

I videogiochi continuano ad essere presenti anche in ambito musicale, e cominciano ormai ad essere riconosciuti nelle occasioni ufficiali: quest'anno è toccato a un medley di Super Mario eseguito dalla 8-Bit Big Band, che ha vinto un Grammy Award durante la recente serata di premiazione.
La band in questione è composta da oltre 30 membri ed è specializzata in rifacimenti di musiche tratte da videogiochi classici in stile jazz. In questo caso si è esibita in un misto di musiche tratte dalla serie Super Mario, con risultati veramente eccezionali.
Super Mario Praise Break si è aggiudicata il Grammy Awards come "migliore arrangiamento strumentale o a cappella", con un riconoscimento che va idealmente anche agli autori delle musiche originali.
Un bel misto jazz
Come potete vedere nel video qui sotto, il pezzo rielabora ampiamente i brani originali, ma gli elementi principali sono facilmente riconoscibili sebbene inseriti in un contesto strumentale molto più ricco e ampio, con risultati davvero impressionanti.
Tra i brani utilizzati nel medley possiamo riconoscere rielaborazioni del tema principale di Super Mario Bros., quello di Bob-Omb Battlefield da Super Mario 64, Gusty Garden Galaxy da Super Mario Galaxy e Athletic Theme da Super Mario World.
Il tutto, ovviamente, condito da strumenti aggiuntivi e virtuosismi vari che arricchiscono la musica in maniera davvero impressionante.
D'altra parte, non è la prima volta per la 8-Bit Big Band: avevano vinto lo stesso award nel 2022, con una rielaborazione del brano Meta Knight's Revenge del 1996 da Kirby Superstar per SNES.