Un medley di Super Mario da parte della 8-Bit Big Band ha vinto un Grammy Award

Il medley Super Mario Praise Break, incentrato su varie musiche tratte dalla serie Nintendo, ha recentemente vinto un grammy award come miglior arrangiamento strumentale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/02/2026
Una scena di Super Mario Odyssey

I videogiochi continuano ad essere presenti anche in ambito musicale, e cominciano ormai ad essere riconosciuti nelle occasioni ufficiali: quest'anno è toccato a un medley di Super Mario eseguito dalla 8-Bit Big Band, che ha vinto un Grammy Award durante la recente serata di premiazione.

La band in questione è composta da oltre 30 membri ed è specializzata in rifacimenti di musiche tratte da videogiochi classici in stile jazz. In questo caso si è esibita in un misto di musiche tratte dalla serie Super Mario, con risultati veramente eccezionali.

Super Mario Praise Break si è aggiudicata il Grammy Awards come "migliore arrangiamento strumentale o a cappella", con un riconoscimento che va idealmente anche agli autori delle musiche originali.

Un bel misto jazz

Come potete vedere nel video qui sotto, il pezzo rielabora ampiamente i brani originali, ma gli elementi principali sono facilmente riconoscibili sebbene inseriti in un contesto strumentale molto più ricco e ampio, con risultati davvero impressionanti.

Tra i brani utilizzati nel medley possiamo riconoscere rielaborazioni del tema principale di Super Mario Bros., quello di Bob-Omb Battlefield da Super Mario 64, Gusty Garden Galaxy da Super Mario Galaxy e Athletic Theme da Super Mario World.

Il tutto, ovviamente, condito da strumenti aggiuntivi e virtuosismi vari che arricchiscono la musica in maniera davvero impressionante.

D'altra parte, non è la prima volta per la 8-Bit Big Band: avevano vinto lo stesso award nel 2022, con una rielaborazione del brano Meta Knight's Revenge del 1996 da Kirby Superstar per SNES.

