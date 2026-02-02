0

Il Pro Controller di Nintendo Switch 2 cala di prezzo con l'applicazione di questo codice sconto dedicato

Oggi è possibile acquistare ad un prezzo scontato il Pro Controller di Nintendo Switch 2 grazie all'applicazione di un codice dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/02/2026
Pro Controller Nintendo Switch 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un coupon dal valore di 9€ con cui è possibile far calare il prezzo del Pro Controller di Nintendo Switch 2. Il codice è ITCD09 e il prezzo finale d'acquisto è di 72,36€. Puoi accedere alla promozione direttamente tramite questo link.

Il Pro Controller Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco avanzata, precisa e confortevole, pensata sia per i giocatori competitivi sia per chi cerca il massimo controllo durante lunghe sessioni di gioco. Il design ergonomico garantisce una presa solida e naturale.

Ulteriori dettagli

Tra le principali novità spicca il Rumble HD 2, una versione evoluta della vibrazione aptica che offre feedback più dettagliati e realistici, permettendo di percepire ogni impatto, movimento o azione direttamente tra le mani. Il controller supporta inoltre i comandi di movimento, ampliando le possibilità di interazione nei titoli compatibili e rendendo il gameplay più immersivo.

51Yhbzjbcel Ac Sl1482

È presente la funzionalità amiibo integrata, che consente di scansionare facilmente le figure e le carte compatibili per sbloccare contenuti extra, personaggi o bonus all'interno dei giochi. Il classico pulsante di cattura permette di salvare screenshot o clip video in modo rapido, mentre il nuovo pulsante C è dedicato alla funzione GameChat. Infine, la presa audio mini-jack stereo da 3,5 mm a 4 contatti permette di collegare cuffie e microfoni.

