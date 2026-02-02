Il Pro Controller di Nintendo Switch 2 cala di prezzo con l'applicazione di questo codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un coupon dal valore di 9€ con cui è possibile far calare il prezzo del Pro Controller di Nintendo Switch 2. Il codice è ITCD09 e il prezzo finale d'acquisto è di 72,36€. Puoi accedere alla promozione direttamente tramite questo link.

Il Pro Controller Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco avanzata, precisa e confortevole, pensata sia per i giocatori competitivi sia per chi cerca il massimo controllo durante lunghe sessioni di gioco. Il design ergonomico garantisce una presa solida e naturale.