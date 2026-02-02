Apple M6 potrebbe rinunciare al processo produttivo a 2nm N2P: focus su architettura e efficienza

Tuttavia, il guadagno prestazionale del nuovo processo è stimato in appena circa il 5% a parità di consumi , una differenza relativamente contenuta che potrebbe non giustificare i maggiori costi delle wafer e le possibili limitazioni di disponibilità iniziale.

La scelta di non applicare l'N2P per l'M6 è riflesso anche una strategia economica di Apple

Un ulteriore elemento a favore della scelta del nodo N2 è il fatto che Apple avrebbe già prenotato oltre la metà della capacità iniziale di TSMC per questo processo, riducendo la necessità di passare subito al più recente N2P.

Inoltre, guardando al passato, Apple è riuscita con l'M5 base a offrire prestazioni vicine a quelle dell'M1 Ultra, pur mantenendo una configurazione simile alla generazione precedente, dimostrando ancora una volta la forza delle sue ottimizzazioni interne. Staremo a vedere come si evolverà l'intera questione e quali saranno, poi, le richieste del mercato stesso.