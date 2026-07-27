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Apple Upgrade: l'azienda di Cupertino lancia il nuovo programma di noleggio con formule più flessibili

Apple sarebbe pronta a presentare Apple Upgrade, un nuovo programma destinato a sostituire l'attuale iPhone Upgrade Program.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/07/2026
Apple

Apple sarebbe pronta ad annunciare ufficialmente Apple Upgrade il 28 luglio, introducendo un nuovo programma destinato a prendere il posto dell'attuale iPhone Upgrade Program, iniziativa finora mai arrivata in Italia.

Le informazioni, anticipate nei giorni scorsi e rilanciate da Mark Gurman di Bloomberg, indicano un'importante evoluzione della strategia dell'azienda.

La principale novità riguarderebbe l'estensione del servizio a un numero molto più ampio di prodotti. Oltre agli iPhone, il nuovo programma dovrebbe comprendere anche iPad, Mac e Apple Watch.

Secondo le indiscrezioni, gli iPhone e gli Apple Watch potrebbero essere proposti con piani della durata di 24 mesi, mentre per iPad e Mac si parlerebbe di 36 mesi.

Apple Upgrade revisiona anche i servizi inclusi

Tra le differenze rispetto al programma precedente ci sarebbe anche una revisione dei servizi inclusi. I rumor suggeriscono infatti che AppleCare+ potrebbe non essere compresa automaticamente nell'offerta dedicata agli iPhone, modificando così la formula adottata fino a oggi. Apple avrebbe inoltre deciso di puntare su una maggiore libertà per gli utenti durante tutta la durata del contratto.

Gli occhiali Apple arriveranno nel 2027 e punteranno sulla privacy degli utenti Gli occhiali Apple arriveranno nel 2027 e punteranno sulla privacy degli utenti

Le opzioni previste comprenderebbero la possibilità di pagare in anticipo le rate rimanenti per diventare proprietari del dispositivo, sostituire il prodotto con un modello più recente prima della scadenza del piano oppure scegliere, al termine del contratto, se riscattare definitivamente il dispositivo o restituirlo.

Apple Upgrade: costi e metodologie di pagamento

Un altro elemento importante riguarderebbe il costo delle rate, che dovrebbero risultare più contenute rispetto all'attuale programma. Questa strategia potrebbe aiutare Apple a rendere più accessibili i propri prodotti dopo i recenti aumenti di prezzo che hanno interessato gran parte del catalogo.

Apple Store
Apple Store

Per la gestione finanziaria del progetto, Apple non si sarebbe affidata ai tradizionali grandi istituti del settore, ma avrebbe scelto Klarna, società specializzata nei pagamenti dilazionati, che dovrebbe occuparsi sia della valutazione del credito sia dell'intera amministrazione del programma.

Il debutto di Apple Upgrade sarebbe previsto inizialmente negli Stati Uniti, ma la presenza di Klarna, azienda già operativa in numerosi Paesi europei, lascia ipotizzare una possibile espansione internazionale.

#Tecnologia
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