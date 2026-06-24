Chi punta invece ai 1440p e 60 frame al secondo con impostazioni medie potrà affidarsi a componenti ancora molto diffusi fra i giocatori PC, come una NVIDIA RTX 3070 o una AMD RX 7600 XT, abbinate a un AMD Ryzen 7 5700X oppure a un Intel Core i5 12600K.

Halo: Campaign Evolved non avrà contenuti post-lancio né una modalità fotografica

Per giocare a 1080p e 60 fps servono infatti un Intel Core i7 10700K o un AMD Ryzen 5 3600, accompagnati da una NVIDIA RTX 2060 Super o una AMD RX 6600, mentre la dotazione in termini di RAM deve essere pari come minimo a 16 GB.

Ad ogni modo, si tratta delle uniche "cattive notizie" rispetto a un quadro che appare piuttosto permissivo sul piano dei componenti hardware richiesti, specie considerando l'uso dell'Unreal Engine 5 e delle sue sofisticate tecnologie.

I requisiti PC di Halo: Campaign Evolved parlano di SSD e 100 GB di spazio libero per poter installare il gioco: dimensioni che forse gli utenti non si aspettavano, considerando che si tratta di un remake.

I requisiti nel dettaglio

Abbiamo provato Halo: Campaign Evolved nei giorni scorsi e sembra che il lavoro di rifacimento realizzato dagli sviluppatori sia davvero ottimo. Cosa serve dunque per far girare il gioco a differenti livelli di fedeltà visiva?

Impostazioni basse - 1080p e 60 fps



Processore: Intel Core i7 10700K, AMD Ryzen 5 3600

Scheda video: NVIDIA RTX 2060 Super, AMD RX 6600, Intel A580

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 100 GB di spazio libero su SSD

Sistema operativo: Windows 11 22H2 64 bit

Impostazioni medie - 1440p e 60 fps



Processore: Intel Core i5 12600K, AMD Ryzen 7 5700X

Scheda video: NVIDIA RTX 3070, AMD RX 7600 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 100 GB di spazio libero su SSD

Sistema operativo: Windows 11 22H2 64 bit

Impostazioni alte - 4K e 60 fps



Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7700

Scheda video: NVIDIA RTX 3080 Ti, AMD RX 9070

Memoria: 32 GB di RAM

Storage: 100 GB di spazio libero su SSD

Sistema operativo: Windows 11 22H2 64 bit

Impostazioni ultra - 4K e 60 fps

