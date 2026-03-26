Il Nuovo Dell XPS 16 è un laptop che garantisce fino a 27 ore di navigazione web: Intel ed LG superano i MacBook

Il nuovo Dell XPS 16 potrebbe rappresentare un punto di svolta nel settore dei notebook. Il dispositivo, presentato al CES 2026, ha attirato l'attenzione per il suo innovativo display a refresh rate variabile da 1 a 120 Hz , sviluppato da LG Display, capace di ridurre drasticamente i consumi quando non è richiesta un'elevata fluidità visiva.

Gran parte del merito va al display di nuova generazione, che può abbassare la frequenza fino a 1 Hz nei momenti di inattività, riducendo significativamente il consumo energetico . Questa tecnologia, già vista in smartphone e smartwatch come Apple Watch Series 5 e Samsung Galaxy S21 Ultra, viene ora applicata con successo anche ai laptop.

Questi risultati superano persino quelli registrati dai migliori MacBook e MacBook Pro , tradizionalmente considerati leader in termini di efficienza. Solo pochi dispositivi negli ultimi anni hanno ottenuto prestazioni simili, ma spesso con batterie più grandi o schermi meno avanzati, limitati a 60 Hz .

Ulteriori dettagli sui test relativi al Dell XPS 16

Nonostante l'ottimo risultato, è importante sottolineare che i test di laboratorio non sempre riflettono l'uso quotidiano reale, dove l'autonomia può risultare inferiore. Tuttavia, il confronto diretto con altri dispositivi suggerisce che questa combinazione tra hardware e display rappresenti un nuovo punto di riferimento.

Dell XPS 16

Inoltre, la tecnologia potrebbe presto diffondersi. Intel sta collaborando anche con altri produttori di pannelli come BOE, mentre LG Display ha già annunciato la produzione di massa di questi schermi e prevede versioni OLED entro il 2027. Il Dell XPS 16 dimostra quindi come l'innovazione nei display e nei processori possa ridefinire completamente l'autonomia dei laptop.