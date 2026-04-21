Una scena di Pragmata è un tributo a un comico, che solo i giapponesi possono capire

Esplorando l'universo di Pragmata, i giocatori si imbattono presto nei REM, degli ologrammi collezionabili che possono essere a Diana all'interno del Rifugio. La bambina robot li utilizza per ricreare oggetti provenienti dalla Terra. Il primo artefatto in cui ci si imbatte è un mappamondo : una volta riparato, la ragazzina inizia a farlo girare con un'animazione tanto buffa quanto apparentemente casuale. In realtà non è così. Se in Occidente il gesto è passato quasi inosservato, in Giappone ha scatenato l'ilarità della community .

Fate attenzione , perché nella notizia si parlerà di alcune questioni legate alla storia e alla progressione di Pragmata , l'ultimo action di Capcom. Se non volete avere anticipazioni , non leggete oltre.

Solo per i giapponesi

Un attento utente su X ha infatti fatto notare come l'animazione di Diana sia in realtà un omaggio a "Gorgeous", un noto comico nipponico che si esibisce vestito da pirata spaziale. Il suo sketch più famoso racconta di un disperato salvataggio su una montagna innevata: proprio quando la situazione sembra perduta, Gorgeous urla ripetutamente "mada tasukaru" (traducibile in "possiamo ancora salvarci/farcela"), per poi estrarre il suo immancabile mappamondo, puntare il dito e urlare "Madagascar!", che suona in modo simile.

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Sebbene in Pragmata Diana non citi esplicitamente il Madagascar (nomina Venezuela, Malesia e Danimarca), il modo in cui fa ruotare rapidamente il globo e vi punta il dito è una citazione diretta allo spettacolo. Un dettaglio che ha divertito molto l'utenza.

Un fan ha spiegato alla perfezione la cosa sui social: "È così esageratamente in stile 'Gorgeous' che fa ridere, ma il fatto che sia rivolto a un pubblico giapponese e che la gente all'estero non lo capirà affatto è altrettanto esilarante lol".

La voce è giunta rapidamente allo stesso Gorgeous. Il comico, che sta giocando al titolo sin dal giorno del lancio, ha dimostrato di aver apprezzato moltissimo la citazione, invitando i propri follower a giocare per vivere in prima persona questo momento legato alla trama principale: "Il mappamondo è arrivato! Fatelo girare e girare. Poi puntate il dito verso il Madagascar. Voglio davvero che tutti provino Pragmata e lo sperimentino in prima persona!".

Per chi volesse scoprire questo e altri segreti, ricordiamo che Pragmata è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, mentre l'attesa versione per Nintendo Switch 2 arriverà sugli scaffali il prossimo 24 aprile. Intanto, potete leggere la nostra recensione per altri dettagli.