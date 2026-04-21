Super Sidekicks 3 o Ultimate 11? Plaion chiede quali giochi volete rivedere su Neo Geo+ AES

"Intanto cominciamo con alcune nostre preferenze: #SuperSidekicks3 o #Ultimate11", prosegue il messaggio, lasciando intendere che forse questi due giochi, ovvero i due titoli di calcio Super Sidekicks 3 e Ultimate 11 , sono tra i principali candidati tra le prossime riedizioni per AES.

Plaion ha recentemente annunciato il Neo Geo+ AES , una replica moderna della celebre console domestica di SNK, e ora si rivolge ai giocatori per avere suggerimenti su quali giochi potrebbe pubblicare come prossime riedizioni all'interno del progetto.

Tante scelte possibili

Il Neo Geo+ AES è stato annunciato la settimana scorsa come nuova riedizione di console storica da parte di Plaion in arrivo a novembre, che si presenta studiata in maniera particolare: non è infatti una mini console ma una replica perfetta dell'originale.

Al suo interno dovrebbe basarsi su praticamente gli stessi elementi del vecchio Neo Geo AES, cosa che elimina qualsiasi problema di emulazione software o hardware via FPGA, semplicemente riproponendo lo stesso hardware originale.

Al prezzo di 199€ per la sua versione standard, la console propone anche il suo arcade stick originale ed è compatibile sia con le vecchie cartucce Neo Geo AES che con nuove edizioni che verranno distribuite da Plaion al prezzo di 79€ l'una.

La prima mandata di giochi annunciati tra queste riedizioni è la seguente:

Metal Slug

The King Of Fighters 2002

Garou: Mark of the Wolves

Big Tournament Golf / Neo Turf Masters

Shock Troopers

Samurai Shodown V Special

Pulstar

Twinkle Star Sprites

Magician Lord

Over Top

Ci saranno però altri giochi in arrivo, e per questo motivo Plaion ha interpellato gli utenti su quali scegliere per le nuove mandate.