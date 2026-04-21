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Il path tracing arriva in Duke Nukem 3D grazie a una mod, ora disponibile

È stata lanciata la prima versione di una mod che aggiunge il path tracing allo storico Duke Nukem 3D, che entra nell'ultima generazione.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/04/2026
Duke Nukem 3D
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour
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Il modder "postmemetic" ha lanciato la prima versione pubblica della sua mod che introduce l'illuminazione in Ray Tracing in Duke Nukem 3D. Come spiegato dall'autore, il progetto, ribattezzato Duke-RT, è un fork di Raze che introduce un nuovo sistema di rendering basato su NVIDIA NRI. Sebbene si appoggi ancora al supporto esistente di Raze per i titoli basati sul Build-engine, questa versione si spinge molto oltre: il focus è su path tracing, gestione avanzata dell'illuminazione, integrazione di sistemi di upscaling e riduzione del rumore (denoising). Il pacchetto include persino degli strumenti in overlay che permettono agli utenti di creare materiali personalizzati e regole di illuminazione per i contenuti del gioco.

Duke Nukem nei tempi moderni

Trattandosi di un cantiere ancora aperto, l'esperienza non è ancora completa, ma le basi sono decisamente solide.

Il motore di rendering è già implementato e vanta il pieno supporto alle API grafiche moderne e a tecnologie come D3D12, DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction. Al momento, 'postmemetic' ha rimasterizzato interamente l'Episodio 1, aggiornandone l'illuminazione e applicando materiali PBR (Physically Based Rendering) basati sugli asset originali. Gli Episodi 2 e 3 non sono ancora terminati, quindi per godere dell'intera campagna in veste "next-gen" bisognerà pazientare ancora un po'.

Duke Nukem è tornato, ma non è detto che sia un bene Duke Nukem è tornato, ma non è detto che sia un bene

I piani per il futuro della mod sono ambiziosi: l'autore prevede di aggiungere effetti volumetrici (come il fumo dei lanciarazzi), migliorare la resa delle superfici acquatiche e dei vetri, e implementare dei veri e propri specchi riflettenti. Se vi interessa, potete scaricare la prima versione della mod da GitHub. Unico requisito fondamentale per farla funzionare: è necessario possedere una copia del gioco Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour.

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