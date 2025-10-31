Peak aggiunge un nuovo bioma con data di uscita e trailer

La nuova regione di chiama " Roots " (Radici) e sarà disponibile dal 5 novembre 2025 .

Peak , il fenomeno indie di Steam di alcuni mesi fa, continua ad espandersi e ha svelato ora che introdurrà un nuovo aggiornamento dedicato all'aggiunta di un nuovo bioma.

Il trailer di Peak e del nuovo bioma

L'annuncio dei due team di sviluppo, Landfall e Aggro Crab Games, hanno condiviso un brevissimo messaggio con un altrettanto breve video, che potete vedere qui sotto e che ci dà un'idea di cosa possiamo aspettarci dal nuovo bioma di Peak.

Il filmato mostra due personaggi che si nascondono in cima a un albero, su una piccola piattaforma, con uno dei due giocatori che si cala con una liana. Poi, però, un ragno rapisce un personaggio e il filmato si conclude svelando la data di uscita. Ci troveremo quindi in un nuovo tipo di foresta, che pare una classica boscaglia di conifere, piena però di nuovi pericoli.

Nel caso non conosciate Peak, dovete sapere che è un gioco di arrampicata per giocatore singolo e con supporto al multigiocatore cooperativo. Dopo che il nostro aereo si è schiantato su una isola, dobbiamo raggiungere la sommità di una strana montagna divisa in più biomi per poter chiedere soccorso e farci salvare. In ogni area ci sono oggetti utili da raccoglie e dovremo tenere da conto elementi come la fame, le ferite e la gestione della stamina per arrampicarci e trovare un percorso sicuro.

Ricordiamo infine che PEAK è frutto di gelosia, di una vasca idromassaggio e di poche settimane di lavoro.