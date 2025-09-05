Cronos: The New Dawn è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio del nuovo horror

Il gioco sarà disponibile da oggi, 5 settembre, su PC e console a partire dalle ore 16:00 italiane , orario di sblocco anche per la versione digitale, dunque si tratta ormai dell'ultimo conto alla rovescia prima dell'avvio dell'avventura.

Cronos: The New Dawn è disponibile da oggi e il trailer di lancio pubblicato in questi minuti da Bloober Team e Bandai Namco ce lo ricorda, nel caso in cui ce ne fosse bisogno: "È giunta la fine... ma è solo l'inizio", dicono gli sviluppatori nella descrizione ufficiale del nuovo e ottimo horror per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Uno strano horror

Ambientato nelle spaventose rovine di New Dawn, un mondo ispirato al quartiere storico di Cracovia chiamato Nowa Huta, in Polonia, il gioco si svolge durante due linee temporali distinte: un futuro post-apocalittico in rovina e una immerso nella dura realtà industriale degli anni '80.

Questa scelta di mettere in scena un'ambientazione duplice consente di combinare un realismo dallo stile rétro, ispirato al brutalismo, alla tecnologia e alle architetture tipiche dell'epoca sovietica con una fantascienza distopica e un'atmosfera retro-futuristica, dando vita a un mondo molto particolare.

La storia ci pone nei panni della Viaggiatrice, un'agente enigmatica del Collettivo, inviata in alcune zone devastate dal Cambiamento, un evento cataclismatico che ha frantumato il tempo, la memoria e la vita. Ciò che è rimasto è un mondo sospeso tra passato e futuro: infestato, ostile e in decadimento.

Dopo averlo visto all'ONL con un trailer focalizzato sull'azione, il nuovo trailer di lancio offre un'ultima e inquietante occhiata ad alcuni scenari inediti, ai nuovi nemici grotteschi e agli orrori che attendono i giocatori nell'ombra all'interno di Cronos: The New Dawn, che nel frattempo ha ricevuto voti generalmente positivi nelle recensioni internazionali.