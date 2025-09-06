Il cosplay di MaoMao da Il Monologo della Speziale di tenshii sembra uscito dall'anime

Il Monologo della Speziale si è imposto come uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni e in tantissimi non vedono l'ora di scoprire come si evolverà la storia nella terza stagione, tra l'altro già confermata. Nel frattempo, inganniamo l'attesa con un cosplay della protagonista Maomao realizzato da tenshii.cosplay.
Maomao è una giovane speziale di umili origini e cresciuta nel vivace quartiere del piaceri. Dotata di un'intelligenza fuori dal comune e di un sarcasmo pungente, si distingue dalle ragazze della sua età per la sua totale indifferenza verso l'amore, il prestigio o la fama. Il suo unico interesse è approfondire lo studio di veleni e malattie, lontano da occhi indiscreti. Per passare inosservata, arriva persino a truccarsi con l'argilla per simulare delle lentiggini sul viso. Tuttavia, il destino le riserva un percorso diverso: viene rapita e venduta come serva, finendo nel Palazzo Interno dell'imperatore. Qui, le sue doti analitiche e la profonda conoscenza della medicina la rendono indispensabile nella risoluzione di misteri, delitti e casi di avvelenamento, attirando l'attenzione di Jinshi, un enigmatico funzionario di alto rango che nasconde molto più di quello che sembra.
Un cosplay di Maomao da 10 e lode
tenshii.cosplay ha realizzato una rappresentazione molto fedele di Maomao e che denota una grandissima cura per i dettagli, a partire dagli umili abiti della protagonista, una tunica verde chiaro abbinata a una gonna lunga bordeaux e una veste interna bianca, fino ad arrivare alla caratteristica acconciatura verde bosco e persino le finte lentiggini sul viso.
