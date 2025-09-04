Il cosplay di Ubel da Frieren – Oltre la fine del viaggio di tontsacu.ra ha un'aura misteriosa

Frieren - Oltre la fine del viaggio ha saputo conquistare il pubblico grazie a una narrazione che intreccia malinconia e poesia, raccontando la storia della maga immortale Frieren, impegnata in una profonda riflessione sul valore del tempo, sull'importanza dei legami e sul peso dei ricordi. I fan attendono con impazienza di scoprire quali nuove tappe affronterà nel corso della seconda stagione dell'anime, già confermata per il 2026. Nell'attesa, vi proponiamo uno straordinario cosplay di Ubel realizzato da tontsacu.ra.

Ubel è uno dei personaggi più enigmatici e fuori dagli schemi della serie. È una maga dal temperamento spregiudicato, dotata di abilità che superano ogni aspettativa. I suoi poteri sono unici nel suo genere e si basano sull'empatia e l'immaginazione. È infatti in grado di replicare qualsiasi incantesimo altrui senza conoscerne il funzionamento, purché riesca a entrare in sintonia con chi lo ha creato. Tuttavia, il suo asso nella manica è una semplice magia di taglio. Nelle sue mani, però, questo incantesimo diventa letale: può fendere anche ciò che dovrebbe essere indistruttibile, a patto che riesca a immaginare che si possa tagliare.