Con Google Pixel, due utenti diversi potranno ascoltare la stessa musica grazie a Bluetooth LE e Auracast

Google ha esteso il supporto a Bluetooth LE e Auracast per i dispositivi Pixel, insieme a una serie di novità molto interessanti. Con il Pixel Drop è ufficialmente arrivato il nuovo design Material 3 Expressive, atteso da diversi mesi, nonché alcuni cambiamenti legati ai Pixel Buds Pro 2 e i Pixel Watch. Ebbene, per quanto riguarda gli smartphone Android, in particolare dai Pixel 8 in su, sarà possibile collegare un singolo smartphone o tablet a due cuffie o auricolari wireless in contemporanea. Ciò significa che voi e i vostri amici potrete, ad esempio, ascoltare la stessa musica . Vediamo tutti i dettagli in merito.

Come condividere la stessa musica con gli amici

Come vi abbiamo già anticipato, questa novità è disponibile sugli smartphone Google, precisamente dai Pixel 8 in avanti. Google ha annunciato il supporto a Bluetooth LE e Auracast. Per quanto riguarda quest'ultimo, basterà creare una sessione di broadcasting: i vostri amici potranno collegarsi tramite codice QR, o in alternativa utilizzando Fast Pair di Google.

Il supporto Bluetooth LE è stato invece esteso anche ad altri dispositivi Sony, tra cui: LinkBuds S, LinkBuds Fit, LinkBuds Open, WF-1000XM5, WH-1000XM6, InZone Buds e InZone H9 II. In poche parole, i vostri smartphone Pixel potranno trasmettere l'audio a più cuffie contemporaneamente, sia che vogliate ascoltare insieme canzoni heavy metal o che vogliate deprimervi in dolce compagnia con brani malinconici (a voi la scelta).