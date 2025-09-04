0

Con Google Pixel, due utenti diversi potranno ascoltare la stessa musica grazie a Bluetooth LE e Auracast

Google ha esteso il supporto a Bluetooth LE e Auracast per i dispositivi Pixel. Con questa novità, i vostri smartphone potranno trasmettere l'audio a più cuffie contemporaneamente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/09/2025
Google Pixel 10 Pro XL

Google ha esteso il supporto a Bluetooth LE e Auracast per i dispositivi Pixel, insieme a una serie di novità molto interessanti. Con il Pixel Drop è ufficialmente arrivato il nuovo design Material 3 Expressive, atteso da diversi mesi, nonché alcuni cambiamenti legati ai Pixel Buds Pro 2 e i Pixel Watch. Ebbene, per quanto riguarda gli smartphone Android, in particolare dai Pixel 8 in su, sarà possibile collegare un singolo smartphone o tablet a due cuffie o auricolari wireless in contemporanea. Ciò significa che voi e i vostri amici potrete, ad esempio, ascoltare la stessa musica. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Come condividere la stessa musica con gli amici

Come vi abbiamo già anticipato, questa novità è disponibile sugli smartphone Google, precisamente dai Pixel 8 in avanti. Google ha annunciato il supporto a Bluetooth LE e Auracast. Per quanto riguarda quest'ultimo, basterà creare una sessione di broadcasting: i vostri amici potranno collegarsi tramite codice QR, o in alternativa utilizzando Fast Pair di Google.

Il supporto Bluetooth LE è stato invece esteso anche ad altri dispositivi Sony, tra cui: LinkBuds S, LinkBuds Fit, LinkBuds Open, WF-1000XM5, WH-1000XM6, InZone Buds e InZone H9 II. In poche parole, i vostri smartphone Pixel potranno trasmettere l'audio a più cuffie contemporaneamente, sia che vogliate ascoltare insieme canzoni heavy metal o che vogliate deprimervi in dolce compagnia con brani malinconici (a voi la scelta).

Altre novità audio con i Pixel Buds Pro 2

A proposito di nuove esperienze audio, l'azienda di Mountain View ha anche annunciato un importante aggiornamento software per i Pixel Buds Pro 2. Con Adaptive Audio è possibile regolare automaticamente il volume in base all'ambiente circostante, nonché la cancellazione del rumore.

Pixel Buds Pro 2
Pixel Buds Pro 2

Molto interessante anche la possibilità di rispondere alle chiamate annuendo semplicemente con la testa, per un'esperienza ancora più immediata e funzionale. Potete scoprire tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

#Google #Tecnologia
