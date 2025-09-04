Con Google Pixel, due utenti diversi potranno ascoltare la stessa musica grazie a Bluetooth LE e Auracast

Google ha esteso il supporto a Bluetooth LE e Auracast per i dispositivi Pixel, insieme a una serie di novità molto interessanti. Con il Pixel Drop è ufficialmente arrivato il nuovo design Material 3 Expressive, atteso da diversi mesi, nonché alcuni cambiamenti legati ai Pixel Buds Pro 2 e i Pixel Watch. Ebbene, per quanto riguarda gli smartphone Android, in particolare dai Pixel 8 in su, sarà possibile collegare un singolo smartphone o tablet a due cuffie o auricolari wireless in contemporanea. Ciò significa che voi e i vostri amici potrete, ad esempio, ascoltare la stessa musica. Vediamo tutti i dettagli in merito.
Come condividere la stessa musica con gli amici
Come vi abbiamo già anticipato, questa novità è disponibile sugli smartphone Google, precisamente dai Pixel 8 in avanti. Google ha annunciato il supporto a Bluetooth LE e Auracast. Per quanto riguarda quest'ultimo, basterà creare una sessione di broadcasting: i vostri amici potranno collegarsi tramite codice QR, o in alternativa utilizzando Fast Pair di Google.
Il supporto Bluetooth LE è stato invece esteso anche ad altri dispositivi Sony, tra cui: LinkBuds S, LinkBuds Fit, LinkBuds Open, WF-1000XM5, WH-1000XM6, InZone Buds e InZone H9 II. In poche parole, i vostri smartphone Pixel potranno trasmettere l'audio a più cuffie contemporaneamente, sia che vogliate ascoltare insieme canzoni heavy metal o che vogliate deprimervi in dolce compagnia con brani malinconici (a voi la scelta).
Altre novità audio con i Pixel Buds Pro 2
A proposito di nuove esperienze audio, l'azienda di Mountain View ha anche annunciato un importante aggiornamento software per i Pixel Buds Pro 2. Con Adaptive Audio è possibile regolare automaticamente il volume in base all'ambiente circostante, nonché la cancellazione del rumore.
Molto interessante anche la possibilità di rispondere alle chiamate annuendo semplicemente con la testa, per un'esperienza ancora più immediata e funzionale. Potete scoprire tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.