Arc System Works ha annunciato la line-up del Tokyo Game Show 2025, c'è anche Marvel Tokon: Fighting Souls

Arc System Works ha presentato l'elenco dei giochi che presenterà al Tokyo Game Show 2025, l'evento in programma tra il 25 e il 28 settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/09/2025
Captain America e Iron Man in Marvel Tokon: Fighting Souls
Il Tokyo Games Show 2025 si avvicina e ovviamente alla manifestazione non poteva mancare anche Arc System Works, studio e publisher rinomato specialmente nel panorama dei picchiaduro.

Per l'occasione la compagnia presenterà una line-up composta da Guilty Gear: Strive e altri giochi in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi, incluso l'atteso picchiaduro Marvel Tokon: Fighting Souls, che presto sarà possibile provare grazie a una closed beta su PS5.

Tutti i giochi di Arc System Works al TGS 2025

Vediamo l'elenco completo dei titoli di Arc System Works:

  • Absolum (PS5, PS4, Switch, PC)
  • Dear me, I was... (Switch 2)
  • Double Dragon Revive (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)
  • Guilty Gear: Strive (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)
  • Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5, PC)
In aggiunta, la compagnia ha annunciato che ha in programma una serie di eventi dal vivo presso gli stand del Tokyo Game Show, che verranno mostrati in diretta su YouTube e Twitch. Una scaletta completa verrà presentata nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che il Tokyo Game Show 2025 si svolgerà tra il 25 e il 28 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba, in Giappone. Nei giorni scorsi anche altri publisher hanno confermato la loro presenza e quali giochi mostreranno, tra cui Capcom, Square Enix e Annapurna Interactive.

