Annunciata la closed beta di Marvel Tokon: Fighting Souls per PS5, date e come partecipare

In occasione dell'EVO 2025, Sony e Arc System Works hanno svelato la closed beta di Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro 2D che porta in scena eroi e villain dell'universo Marvel in una veste stilistica ispirata agli anime e manga giapponesi.

Nello specifico la beta si terrà dal 5 al 7 settembre, esclusivamente su PS5, anche se il gioco è in sviluppo anche per PC. A ogni modo non è da escludere una possibile seconda closed o open beta in futuro che coinvolga i giocatori di entrambe le piattaforme.