Call of Duty: Black Ops 7 in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito, assicurati la versione PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile il pre-order di uno dei titoli più attesi dell'anno, si tratta di Call of Duty: Black Ops 7. La prenotazione è effettuabile direttamente all'interno della piattaforma al costo di 79,99€. Puoi procedere al pre-order direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La saga di CoD è una delle più amate e giocate in assoluto dell'intera industria videoludica. Treyarch e Raven Software portano la serie a un livello "mai visto prima", e assicurano di offrire ai giocatori l'esperienza Black Ops più intensa e sorprendente di sempre.
Ulteriori dettagli sul gioco
La nuova Campagna in co-op modifica la modalità storia: i giocatori potranno affrontare missioni mozzafiato da soli o in squadra, spaziando tra scenari suggestivi e diversificati. Dai tetti illuminati al neon del Giappone alle soleggiate coste del Mediterraneo, fino a viaggi negli angoli più oscuri della psiche umana, ogni missione promette sfide ad alto rischio e un'immersione totale.
Il multigiocatore al lancio mette sul piatto un'offerta esplosiva: 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20, ognuna progettata per intensi scontri tattici e non. Infine, la modalità Zombie a round torna in grande stile. La data d'uscita è fissata per il prossimo 14 novembre 2025.