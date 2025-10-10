4

Battlefield 6, "tutto accade su PS5" nel trailer che conferma gli accordi con Sony

Sony sta investendo molto nel marketing di Battlefield 6, e il nuovo trailer sembra confermarlo: uno spot promozionale che racconta quanto sia bello giocare l'ultimo episodio della serie sparatutto su PS5.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/10/2025
Battlefield 6 è protagonista di un trailer promozionale insieme a PS5 che sembra confermare le ultime voci relative agli investimenti effettuati da Sony per il marketing del nuovo episodio della serie sparatutto.

"Tutto accade su PlayStation 5", è il chiaro messaggio che il video fa passare, alternando sequenze spettacolari in cui un manipolo di soldati prova a superare la minaccia di un carro armato lanciandogli addosso un veicolo e facendolo esplodere al volo.

I richiami alle entusiasmanti possibilità concesse da Battlefield 6 per chi desidera creare un gruppo e collaborare in battaglia sono evidenti, così come i riferimenti alla console Sony come "vera casa" dello sparatutto prodotto da Electronic Arts.

Con ogni probabilità vedremo il trailer in questione anche in TV, passato come spot pubblicitario del gioco a ribadire gli accordi con PlayStation ora che Call of Duty è ormai una proprietà intellettuale di Microsoft.

Un lancio di grande successo

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, Battlefield 6 sta macinando numeri impressionanti, in particolare su Steam, e tutto fa pensare a un debutto di grande successo per questo nuovo capitolo della serie sparatutto.

Nella nostra recensione di Battlefield 6 abbiamo parlato di come il comparto multiplayer del gioco segni un convincente ritorno alle origini, andando a riproporre soluzioni e meccaniche molto apprezzate in passato, in combinazione con una realizzazione tecnica di alto livello.

È inoltre stato fatto un ottimo lavoro sulle abilità e sulle opzioni disponibili per la personalizzazione delle classi, che ora effettivamente concedono ampi margini per chi desidera sperimentare.

