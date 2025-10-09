Battlefield 6 è ottimo nei voti della critica, pur con qualche eccezione

Tempo di recensioni anche per Battlefield 6, disponibile dal 10 ottobre per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. In generale, l'ultima fatica di DICE ha ricevuto dei voti ottimi, con una grande prevalenza di 8 e 9. Comunque sia, ci sono anche delle eccezioni, sia in positivo, sia in negativo.

In positivo troviamo alcuni punteggi pieni e dei 9,5, mentre in negativo spicca il 5 assegnato da IGN, più una manciata di voti nella fascia del 7. In particolare, la recensione di IGN ha sottolineato come DICE abbia giocato sul sicuro, senza guardare al futuro, riproponendo sempre la stessa formula. Molto criticata anche la campagna single player, che Jesse Norris di XboxEra descrive come "esplosiva, epica e stupida", oltre che di sole 5 ore.

I perfect score, invece, hanno esaltato praticamente ogni aspetto del gioco, campagna compresa, sottolineando le enormi dimensioni del gioco.