Battlefield 6 è ottimo nei voti della critica, pur con qualche eccezione

Tempo di recensioni anche per Battlefield 6, disponibile dal 10 ottobre per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. In generale, l'ultima fatica di DICE ha ricevuto dei voti ottimi, con una grande prevalenza di 8 e 9. Comunque sia, ci sono anche delle eccezioni, sia in positivo, sia in negativo.
In positivo troviamo alcuni punteggi pieni e dei 9,5, mentre in negativo spicca il 5 assegnato da IGN, più una manciata di voti nella fascia del 7. In particolare, la recensione di IGN ha sottolineato come DICE abbia giocato sul sicuro, senza guardare al futuro, riproponendo sempre la stessa formula. Molto criticata anche la campagna single player, che Jesse Norris di XboxEra descrive come "esplosiva, epica e stupida", oltre che di sole 5 ore.
I perfect score, invece, hanno esaltato praticamente ogni aspetto del gioco, campagna compresa, sottolineando le enormi dimensioni del gioco.
Le recensioni
Ma ora vediamo l'elenco delle recensioni della critica, con relativi voti. Com'era lecito attendersi, vista la risonanza della serie, sono davvero molte.
- Saving Content 5 / 5
- Digitec Magazine 5 / 5
- Generación Xbox 95 / 100
- But Why Tho? 9.5 / 10
- The Nerd Stash 9.5 / 10
- Game Rant 9 / 10
- Areajugones 9 / 10
- PlayStation LifeStyle 9 / 10
- ZTGD 9 / 10
- PCGamesN 9 / 10
- Gameblog 9 / 10
- Xbox Achievements 90%
- The Outerhaven Productions 4.5 / 5
- WellPlayed 9 / 10
- Impulsegamer 4.5 / 5
- Oyungezer Online 9 / 10
- PSX Brasil 90 / 100
- MonsterVine 4.5 / 5
- Everyeye.it 8.5 / 10
- Gamers Heroes 85 / 100
- GameGrin 8.5 / 10
- NextPlay 8.5 / 10
- Eurogamer 4 / 5
- TheGamer 4 / 5
- GamesRadar+ 4 / 5
- VG247 4 / 5
- TheSixthAxis 8 / 10
- TechRaptor 8 / 10
- CGMagazine 8 / 10
- PPE.pl 8 / 10
- The Beta Network 8 / 10
- Restart.run 4 / 5
- Loot Level Chill 8 / 10
- Eurogamer.pt 4 / 5
- Atarita 79 / 100
- Stevivor 7.5 / 10
- XboxEra 7.5 / 10
- IGN 5 / 10