Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 9 ottobre è disponibile, e c'è anche una sorpresa

Come da tradizione, siamo a giovedì ed Epic Games Store ha messo a disposizione i nuovi giochi gratis di questa settimana, sebbene in questo caso si debba dire il gioco gratis più un'aggiunta extra inserita a sorpresa.
Oltre al titolo annunciato già la scorsa settimana, ovvero Gravity Circuit, c'è infatti anche il Pacchetto Bandito Apprendista per Albion, che rappresenta così un'aggiunta interessante per gli utenti Epic Games Store, nel caso siate interessati al titolo in questione.
Come sempre, potete trovare i titoli gratuiti di Epic Games Store a questo indirizzo: dovete effettuare il download da oggi fino alle ore 17:00 del 16 ottobre, quando le offerte attuali verranno sostituite da altre due, ma una volta riscattati i giochi rimangono nella vostra libreria a tempo indeterminato.
Gravity Circuit e un pacchetto per Albion
Gravity Circuit è un gioco d'azione a piattaforme che richiama la tradizione storica di questo genere, ricordando un po' lo stile di Mega Man e titoli similari, con il tipico gameplay a scorrimento fra platform e shooter.
Il titolo in questione è stato molto apprezzato dal pubblico, e mette in scena le avventura di Kai il solitario, un eroe veterano di guerra che si ritrova a dover combattere da solo contro un esercito di robot malvagi che hanno invaso la Terra.
Sia il concept che l'ambientazione e il gameplay sono dunque chiaramente ispirati a Mega Man, e la cosa non può fare che piacere.
L'altro regalo è rappresentato dal pacchetto Bandito Apprendista di Albion, che comprende vari elementi cosmetici da bandito, una skin per cavalcatura infuocata e vari potenziamenti per la progressione.
Si tratta di un pacchetto dal valore di oltre 55$, in base a quanto riferito, dunque è un regalo di notevole portata, sebbene possa non sembrarlo a prima vista.
Contestualmente sono stati annunciati anche i giochi gratis del 16 ottobre, e si tratta di due titoli veramente molto interessanti.