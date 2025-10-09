Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 9 ottobre è disponibile, e c'è anche una sorpresa

Come da tradizione, siamo a giovedì ed Epic Games Store ha messo a disposizione i nuovi giochi gratis di questa settimana , sebbene in questo caso si debba dire il gioco gratis più un' aggiunta extra inserita a sorpresa .

Gravity Circuit e un pacchetto per Albion

Gravity Circuit è un gioco d'azione a piattaforme che richiama la tradizione storica di questo genere, ricordando un po' lo stile di Mega Man e titoli similari, con il tipico gameplay a scorrimento fra platform e shooter.

Uno screenshot di Gravity Circuit

Il titolo in questione è stato molto apprezzato dal pubblico, e mette in scena le avventura di Kai il solitario, un eroe veterano di guerra che si ritrova a dover combattere da solo contro un esercito di robot malvagi che hanno invaso la Terra.

Sia il concept che l'ambientazione e il gameplay sono dunque chiaramente ispirati a Mega Man, e la cosa non può fare che piacere.

L'altro regalo è rappresentato dal pacchetto Bandito Apprendista di Albion, che comprende vari elementi cosmetici da bandito, una skin per cavalcatura infuocata e vari potenziamenti per la progressione.

Si tratta di un pacchetto dal valore di oltre 55$, in base a quanto riferito, dunque è un regalo di notevole portata, sebbene possa non sembrarlo a prima vista.

Contestualmente sono stati annunciati anche i giochi gratis del 16 ottobre, e si tratta di due titoli veramente molto interessanti.