Ecco i giochi regalati dall'Epic Games Store il 16 ottobre: preparate il pannolone, perché c'è da tremare

I giochi gratis del 16 ottobre regalati dall'Epic Games Store fanno un po' paura e un po' tenerezza, ma per sicurezza preparate il pannolone.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/10/2025
Come ogni settimana da qualche a questa parte, Epic Games Store regala uno o più giochi il giovedì, annunciando contemporaneamente quali saranno i regali della settimana successiva. Quindi, oggi è stato svelato che dal 16 ottobre 2025 saranno regalati la bella avventura punta e clicca Samorost 3 di Amanita Design, e uno dei videogiochi più terrorizzanti di sempre: Amnesia: The Bunker, l'ultimo capitolo della celebre serie di Frictional Games.

La prassi è sempre la stessa: avrete una settimana di tempo per reclamare i regali, da quando saranno resi disponibili nel negozio di Epic Games a questo indirizzo. Dopo averli aggiunti alla vostra libreria, saranno vostri per sempre.

Amnesia: The Bunker è un horror in prima persona ambientato in un bunker della Prima Guerra Mondiale abitato da un terrificante mostro. A differenza degli Amnesia passati, più incentrati sulla narrazione, questo è pura espressione di terrore, tanto che, come abbiamo già specificato, viene considerato uno dei videogiochi più terrificanti di sempre, capace di farvi provare angoscia a ogni passo.

Amnesia: The Bunker è angosciante

Sviluppato dagli autori di Machinarium e Botanicula, Samorost 3 ha come protagonista uno gnomo dello spazio alla ricerca delle sue origini. Per farlo dovrà viaggiare per il cosmo, visitando nove mondi differenti, utilizzando un flauto magico.

Ora, mentre siete in attesa di essere terrorizzati o inteneriti, potete andare a riscattate i giochi gratis di questa settimana.

