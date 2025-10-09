Ecco i giochi regalati dall'Epic Games Store il 16 ottobre: preparate il pannolone, perché c'è da tremare

Come ogni settimana da qualche a questa parte, Epic Games Store regala uno o più giochi il giovedì, annunciando contemporaneamente quali saranno i regali della settimana successiva. Quindi, oggi è stato svelato che dal 16 ottobre 2025 saranno regalati la bella avventura punta e clicca Samorost 3 di Amanita Design, e uno dei videogiochi più terrorizzanti di sempre: Amnesia: The Bunker, l'ultimo capitolo della celebre serie di Frictional Games.

La prassi è sempre la stessa: avrete una settimana di tempo per reclamare i regali, da quando saranno resi disponibili nel negozio di Epic Games a questo indirizzo. Dopo averli aggiunti alla vostra libreria, saranno vostri per sempre.