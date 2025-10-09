I cortometraggi "Close to You" di Nintendo annunciano un nuovo Pikmin? Arriva una possibile risposta

Nintendo ha stupito tutti pubblicando, attraverso i propri canali social, due cortometraggi animati che si è poi scoperto fossero collegati a Pikmin, facendo pensare a una possibile operazione promozionale per annunciare un nuovo videogioco, ma una risposta in questo senso potrebbe essere stata fornita dalla compagnia stessa con un messaggio ufficiale.
Ricapitolando, nella giornata di martedì Nintendo ha pubblicato un misterioso cortometraggio animato chiamato "Close to you", ma senza aggiungere particolari spiegazioni all'operazione, facendo dunque pensare che potesse essere collegato a un videogioco, con discussioni sull'identità del gioco in questione.
Successivamente, Nintendo ha svelato a che gioco è collegato il video, confermando quanto sospettato da molti, ovvero che si trattasse di un filmato dedicato ai Pikmin, sebbene le creaturine in questione risultano solo vagamente visibili.
Semplicemente delle produzioni di Nintendo Pictures
La casa di Kyoto ha poi pubblicato un altro video successivo attraverso la sua app Nintendo Today, aumentando i sospetti sul fatto che possa trattarsi di un'operazione promozionale per prepararsi a un qualche annuncio di un nuovo videogioco.
Tuttavia, il messaggio pubblicato dall'account ufficiale Nintendo sembra indicare che i cortometraggi siano semplicemente delle produzioni da parte di Nintendo Pictures a sé stanti, slegate da un qualsiasi annuncio sul fronte videoludico.
Ovviamente non c'è certezza, ma il post non sembra proprio collegare l'iniziativa a un titolo in arrivo: "Cosa ne pensate dei due video Close to You pubblicati in due giorni consecutivi a partire dal 7 ottobre? Potete guardare il secondo video su Nintendo Today!", si legge.
"Si tratta dei primi cortometraggi prodotti da Nintendo Pictures. Nintendo Pictures continuerà ad affrontare diverse sfide nel campo dei video". Dunque sembra essere un'iniziativa collegata esclusivamente alle produzioni cinematografiche di Nintendo Pictures, in attesa di informazioni ulteriori.