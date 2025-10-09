I cortometraggi "Close to You" di Nintendo annunciano un nuovo Pikmin? Arriva una possibile risposta

Nintendo ha stupito tutti pubblicando, attraverso i propri canali social, due cortometraggi animati che si è poi scoperto fossero collegati a Pikmin, facendo pensare a una possibile operazione promozionale per annunciare un nuovo videogioco, ma una risposta in questo senso potrebbe essere stata fornita dalla compagnia stessa con un messaggio ufficiale.

Ricapitolando, nella giornata di martedì Nintendo ha pubblicato un misterioso cortometraggio animato chiamato "Close to you", ma senza aggiungere particolari spiegazioni all'operazione, facendo dunque pensare che potesse essere collegato a un videogioco, con discussioni sull'identità del gioco in questione.

Successivamente, Nintendo ha svelato a che gioco è collegato il video, confermando quanto sospettato da molti, ovvero che si trattasse di un filmato dedicato ai Pikmin, sebbene le creaturine in questione risultano solo vagamente visibili.