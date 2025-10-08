0

Il marketing Sony è tutto su Battlefield 6, ora che Call of Duty appartiene a Xbox

A quanto pare Sony sta investendo le proprie risorse di marketing su Battlefield 6, ora che Call of Duty appartiene a Xbox.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/10/2025
Soldati su di un veicolo in Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
A quanto pare Sony sta investendo cifre importanti nel marketing di Battlefield 6, ora che Call of Duty appartiene a Xbox: la casa giapponese era solita spendere parecchio per pubblicizzare i nuovi episodi della serie Activision, ma le cose sono cambiate.

Ad esempio, a Hollywood è stato avvistato un enorme cartellone con l'artwork di Battlefield 6 e il logo PS5, mentre a Londra stanno spuntando autobus con livree dedicate, anche qui con il marchio e lo slogan di PlayStation.

Sebbene sia già accaduto in passato che Sony abbia spinto sul marketing di Battlefield, stavolta lo scenario è inevitabilmente diverso; e sebbene Call of Duty: Black Ops 7 sia destinato a uscire anche su PS5, resta il fatto che si tratta ormai di una proprietà Microsoft.

La prova gratuita di Call of Duty Black Ops 6 è prevista poco prima dell'uscita di Battlefield 6 La prova gratuita di Call of Duty Black Ops 6 è prevista poco prima dell'uscita di Battlefield 6

Peraltro mai come quest'anno i due giochi si stanno sfidando e punzecchiando, così come le rispettive community di appassionati: ancora qualche giorno e scopriremo come andrà a finire.

Un piede in due scarpe per Sony

Gli investimenti che Sony sta effettuando per il marketing di Battlefield 6, ad ogni modo, non devono trarre in inganno: l'azienda giapponese punta ancora tantissimo sul successo di Call of Duty, che lo scorso anno ha venduto più su PlayStation che su qualsiasi altra piattaforma.

Inoltre l'accordo che Sony ha siglato con Activision per la riduzione delle royalties in cambio di un supporto prioritario è ancora in essere e non mancherà di produrre profitti extra su PlayStation.

