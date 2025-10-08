Il marketing Sony è tutto su Battlefield 6, ora che Call of Duty appartiene a Xbox

A quanto pare Sony sta investendo cifre importanti nel marketing di Battlefield 6, ora che Call of Duty appartiene a Xbox: la casa giapponese era solita spendere parecchio per pubblicizzare i nuovi episodi della serie Activision, ma le cose sono cambiate.

Ad esempio, a Hollywood è stato avvistato un enorme cartellone con l'artwork di Battlefield 6 e il logo PS5, mentre a Londra stanno spuntando autobus con livree dedicate, anche qui con il marchio e lo slogan di PlayStation.

Sebbene sia già accaduto in passato che Sony abbia spinto sul marketing di Battlefield, stavolta lo scenario è inevitabilmente diverso; e sebbene Call of Duty: Black Ops 7 sia destinato a uscire anche su PS5, resta il fatto che si tratta ormai di una proprietà Microsoft.

Peraltro mai come quest'anno i due giochi si stanno sfidando e punzecchiando, così come le rispettive community di appassionati: ancora qualche giorno e scopriremo come andrà a finire.