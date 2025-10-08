Solo una piccolissima parte di videogiocatori acquista più di un gioco al mese in USA, secondo un'analisi

L'analista di mercato Mat Piscatella, figura decisamente nota in ambito videoludico essendo di fatto lo specialista di questo mercato per il gruppo Circana, ha svelato alcuni dati interessanti sulle abitudini di acquisto dei videogiocatori in Nord America.

Il campione preso in esame è esclusivamente centrato sul mercato nord americano, ma trattandosi dell'area più ampia e ricca del mercato videoludico i dati che emergono sono alquanto significativi per quanto riguarda tutta l'industria, e la panoramica non è proprio positiva.

Non sono propriamente dati sorprendenti, ma il quadro che emerge fa capire come il mercato videoludico possa risultare stagnante dal punto di vista delle vendite, perché le abitudini di acquisto sembrano segnalare una propensione veramente bassa alla spesa.