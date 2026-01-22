0

Il Future Games Show torna con una nuova edizione in occasione del GDC Festival of Gaming

Il Future Games Show torna il 12 marzo durante il GDC Festival of Gaming con lo Spring Showcase e FGS Live From, inaugurando una stagione ricca di eventi che proseguirà al Summer Game Fest e alla Gamescom.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/01/2026
Logo di Future Games Show

Gli organizzatori del Future Games Show hanno annunciato che l'evento tornerà il prossimo 12 marzo, che due appuntamenti da non perdere. Il primo è lo Spring Showcase che andrà in onda durante il GDC Festival of Gaming. Lo stesso giorno si svolgerà anche il FGS Live From.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi su tutte le principali piattaforme, da Twitch a YouTube e, come da tradizione, è lecito aspettarsi tantissime novità dal panorama videoludico, da annunci di nuovi titoli ad aggiornamenti su quelli in arrivo durante il corso del 2026 e oltre.

In programma anche eventi per Summer Game Fest e Gamescom

Secondo i primi dettagli ufficiali, lo Spring Showcase proporrà world premiere, trailer esclusivi e demo a sorpresa, mentre FGS Live From offrirà ulteriori approfondimenti e notizie direttamente dalla GDC.

Resident Evil Requiem è uno dei tanti giochi di spessore ad aver calcato il palco del Future Games Show l'anno scorso
Resident Evil Requiem è uno dei tanti giochi di spessore ad aver calcato il palco del Future Games Show l'anno scorso
Xbox Developer Direct '26, tutti i giochi e gli annunci dell'evento Xbox Developer Direct '26, tutti i giochi e gli annunci dell'evento

Il calendario del Future Games Show per il 2026 non si ferma qui. Il 6 giugno si terranno il Summer Showcase e il FGS Live From Los Angeles in occasione del Summer Game Fest, mentre il 26 agosto sarà la volta del Future Games Show at Gamescom e dell'FGS Live From Gamescom.

Come sempre seguiremo tutti questi appuntamenti, pronti a riportare sulle nostre pagine gli annunci, i trailer e i giochi più interessanti presentati durante i vari Future Games Show.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il Future Games Show torna con una nuova edizione in occasione del GDC Festival of Gaming