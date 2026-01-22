Il Future Games Show torna con una nuova edizione in occasione del GDC Festival of Gaming

Gli organizzatori del Future Games Show hanno annunciato che l'evento tornerà il prossimo 12 marzo, che due appuntamenti da non perdere. Il primo è lo Spring Showcase che andrà in onda durante il GDC Festival of Gaming. Lo stesso giorno si svolgerà anche il FGS Live From.
Entrambi gli eventi saranno trasmessi su tutte le principali piattaforme, da Twitch a YouTube e, come da tradizione, è lecito aspettarsi tantissime novità dal panorama videoludico, da annunci di nuovi titoli ad aggiornamenti su quelli in arrivo durante il corso del 2026 e oltre.
In programma anche eventi per Summer Game Fest e Gamescom
Secondo i primi dettagli ufficiali, lo Spring Showcase proporrà world premiere, trailer esclusivi e demo a sorpresa, mentre FGS Live From offrirà ulteriori approfondimenti e notizie direttamente dalla GDC.
Il calendario del Future Games Show per il 2026 non si ferma qui. Il 6 giugno si terranno il Summer Showcase e il FGS Live From Los Angeles in occasione del Summer Game Fest, mentre il 26 agosto sarà la volta del Future Games Show at Gamescom e dell'FGS Live From Gamescom.
Come sempre seguiremo tutti questi appuntamenti, pronti a riportare sulle nostre pagine gli annunci, i trailer e i giochi più interessanti presentati durante i vari Future Games Show.