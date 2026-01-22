Il Future Games Show torna con una nuova edizione in occasione del GDC Festival of Gaming

Gli organizzatori del Future Games Show hanno annunciato che l'evento tornerà il prossimo 12 marzo, che due appuntamenti da non perdere. Il primo è lo Spring Showcase che andrà in onda durante il GDC Festival of Gaming. Lo stesso giorno si svolgerà anche il FGS Live From.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi su tutte le principali piattaforme, da Twitch a YouTube e, come da tradizione, è lecito aspettarsi tantissime novità dal panorama videoludico, da annunci di nuovi titoli ad aggiornamenti su quelli in arrivo durante il corso del 2026 e oltre.