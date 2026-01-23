In Fable sarà possibile sposare oltre 1.000 NPC, ma occhio alla vostra reputazione

La risposta degli sviluppatori, in breve, è sì: sarà possibile sposare quasi tutti gli oltre 1.000 NPC che popolano il mondo incantato di Fable, con alcune eccezioni appartentemente legate alla narrativa.

Durante l'Xbox Developer Direct di ieri, Playground Games ha rivelato che in Fable sarà possibile instaurare relazioni sentimentali con qualsiasi NPC e persino mettere su famiglia. La presentazione ha anche lasciato intendere che si potranno sposare più personaggi contemporaneamente. A questo punto, la domanda sorge spontanea: "È possibile sposare ogni NPC del gioco?"

Viva la poligamia!

"Con pochissime eccezioni, la risposta è sì", ha dichiarato il game director Ralph Fulton in un'intervista con GamesRadar. "Siamo partiti con alcuni elementi non negoziabili, che ritenevamo davvero fondamentali per questa parte del gioco. Perciò abbiamo detto fin dall'inizio: voglio poter parlare con qualsiasi NPC. Nei giochi originali, ovviamente, questo avveniva tramite gesti. In questo titolo, invece, volevamo farlo attraverso conversazioni completamente doppiate. Quindi lanci questa sfida al team narrativo e a quello audio, e loro si mettono al lavoro per capire come realizzarla."

Fulton ha aggiunto che i rapporti con gli NPC potranno evolvere in molti modi: sarà possibile sposarli, avere figli, assumerli e molto altro. Ma non sarà un rapporto a senso unico: in base alle nostre scelte, gli NPC potranno reagire diversamente. Ad esempio, in alcuni casi, potrebbero decidere persino di divorziare.

"Puoi parlarci, puoi farci una storia d'amore, puoi sposarli. Puoi divorziare da loro o essere tu quello da cui divorziano", spiega Fulton. "Puoi avere figli con loro. Puoi assumerli. Puoi licenziarli. Gli NPC sono una sorta di gioco nel gioco, ma rappresentano una componente davvero unica e fondamentale di Fable."

Secondo Fulton, in Fable esiste un'"abbondanza di elementi" che influenzeranno la reputazione del giocatore presso i vari NPC sparsi per gli insediamenti. Grazie a un sistema dedicato, i personaggi giudicheranno le azioni a cui hanno assistito o di cui sono venuti a conoscenza. Ogni NPC reagirà quindi in modo diverso, in base alla propria visione del mondo, alla personalità e ai tratti caratteriali. Insomma: sì, sarà possibile sposare decine di personaggi, ma non è detto che tutti apprezzino la vostra inclinazione alla poligamia.

"Ne abbiamo intravisto un assaggio nel filmato mostrato durante l'Xbox Developer Direct, quando quelle piccole parole comparivano sullo schermo", aggiunge Fulton. "È qualcuno che ti vede essere generoso, o disonesto, o disonorabile, o bigamo, o qualsiasi altra cosa. Insomma, ci sono un'infinità di comportamenti a cui possono reagire."

Fable sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Game Pass nel corso del prossimo autunno.