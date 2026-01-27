Monster Hunter Wilds raggiunge un altro impressionante traguardo di vendite

Monster Hunter Wilds continua ad andare bene sul mercato, nonostante le polemiche frequenti su vari aspetti del nuovo capitolo della serie, e la cosa è dimostrata dal nuovo traguardo di vendite annunciato da Capcom in queste ore: il gioco ha superato gli 11 milioni di copie vendute.

Si tratta peraltro di dati aggiornati al 31 dicembre, dunque nel frattempo potrebbero essere ulteriormente cresciuti, ma si tratta comunque di una quota notevole raggiunta anche da questo nuovo capitolo di una serie che si sta rivelando un altro caposaldo importante nel catalogo della compagnia di Osaka.

Questo avviene peraltro proprio alla vigilia dell'update di gennaio, che è stato fissato per domani, 28 gennaio e porterà con sé numerose novità importanti come nuove opzioni e ottimizzazioni per PC.