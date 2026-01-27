Monster Hunter Wilds raggiunge un altro impressionante traguardo di vendite

Monster Hunter Wilds continua ad andare bene sul mercato, nonostante le polemiche frequenti su vari aspetti del nuovo capitolo della serie, e la cosa è dimostrata dal nuovo traguardo di vendite annunciato da Capcom in queste ore: il gioco ha superato gli 11 milioni di copie vendute.
Si tratta peraltro di dati aggiornati al 31 dicembre, dunque nel frattempo potrebbero essere ulteriormente cresciuti, ma si tratta comunque di una quota notevole raggiunta anche da questo nuovo capitolo di una serie che si sta rivelando un altro caposaldo importante nel catalogo della compagnia di Osaka.
Questo avviene peraltro proprio alla vigilia dell'update di gennaio, che è stato fissato per domani, 28 gennaio e porterà con sé numerose novità importanti come nuove opzioni e ottimizzazioni per PC.
Un forte rallentamento, ma comunque grandi risultati
A dire il vero, c'è stato un notevole rallentamento nei ritmi di vendita di Monster Hunter Wilds, guardando ai dati su un arco di tempo più ampio: l'ultimo risultato annunciato era di 10,7 milioni di copie vendute al 30 settembre 2025.
In sostanza, Capcom ha venduto circa 300.000 copie del gioco nei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre, che comprendono il periodo solitamente più proficuo per le vendite di videogiochi, dunque c'è stata chiaramente una forte riduzione nelle vendite rispetto ai primi mesi.
Tuttavia, siamo praticamente a un anno di distanza dal lancio avvenuto il 28 febbraio 2025, dunque un andamento del genere può essere considerato anche fisiologico, e in ogni caso il risultato complessivo è ovviamente tutt'altro che negativo.
Nel frattempo, restiamo in attesa di possibili novità per quanto riguarda l'arrivo di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2, considerando la quantità di indizi che sembrano puntare verso questa possibilità.