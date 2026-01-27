Invincible VS aggiunge Anissa e Lucan tra i personaggi giocabili, annunciati in trailer

Skybound Games e Quarter Up hanno pubblicato un nuovo trailer per Invincible VS che presenta Anissa e Lucan, altri due personaggi giocabili introdotti all'interno del roster dei combattenti disponibili nel picchiaduro basato sulla serie.

"I Viltrumiti hanno un ruolo molto importante nell'universo di Invincible, quindi non potevamo certo lasciarli fuori da Invincible VS", ha dichiarato al riguardo Robert Kirkman, co-creatore della serie, in un comunicato stampa.

"Tra la Stagione 4 della serie TV, gli eventi della serie a fumetti Battle Beast e ora con ciò che accadrà nel nostro gioco, il 2026 sarà un anno importante per i Viltrumiti".