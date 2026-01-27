Invincible VS aggiunge Anissa e Lucan tra i personaggi giocabili, annunciati in trailer

Skybound Games e Quarter Up hanno pubblicato un nuovo trailer per Invincible VS che presenta Anissa e Lucan, altri due personaggi giocabili introdotti all'interno del roster dei combattenti disponibili nel picchiaduro basato sulla serie.
"I Viltrumiti hanno un ruolo molto importante nell'universo di Invincible, quindi non potevamo certo lasciarli fuori da Invincible VS", ha dichiarato al riguardo Robert Kirkman, co-creatore della serie, in un comunicato stampa.
"Tra la Stagione 4 della serie TV, gli eventi della serie a fumetti Battle Beast e ora con ciò che accadrà nel nostro gioco, il 2026 sarà un anno importante per i Viltrumiti".
Viltrumiti alla riscossa
Seguendo dunque l'arco narrativo che va ad approfondire la conoscenza dei Viltrumiti, una delle razze aliene più potenti in assoluto nella storia di Invincible, vediamo dunque in azione questi due rappresentanti del pianeta Viltrum, in grado di scatenare una potenza davvero notevole.
Anissa è uno dei combattenti più capaci di Viltrum, con la sua forza che viene supportata dalla strenua convinzione che la sua razza debba conquistare quante più civiltà possibili, con l'idea che la superiorità dei viltrumiti possa portare a un'evoluzione di tutto l'universo.
In Invincible VS, Anita è un combattente di tipo "striker", incentrato su velocità e forza con attacchi ravvicinati.
Lucan è un combattente leale alla causa viltrumita, ma di conseguenza anche arrogante e incline alla violenza estrema, peraltro convinto dell'inferiorità di esseri impuri come gli ibridi viltrumiti tra i quali anche lo stesso Invincible.
Si tratta di un combattente in stile "grappler", in grado di sfruttare attacchi aerei e soprattutto prese, lanci e proiezioni.
La data di uscita di Invincible VS è stata annunciata il mese scorso ed è fissata per il 30 aprile, dunque non manca ancora molto all'arrivo del gioco sul mercato.