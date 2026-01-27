Starfield 2.0 sarebbe in lavorazione: l'enorme aggiornamento pare sia stato visto da uno youtuber

Non è chiaro come funzioni, ma si tratterebbe di un rinnovamento generale di Starfield che dovrebbe correggere i vari difetti che in molti hanno riscontrato nel gioco, migliorando la navigazione tra i pianeti e il ritmo, oltre ad aggiungere diverse nuove caratteristiche.

Si torna a parlare di una sorta di Starfield 2.0 , ovvero un enorme aggiornamento migliorativo per il gioco che sarebbe in sviluppo da diversi mesi all'interno di Bethesda e che uno youtuber pare abbia visto a "porte chiuse" e in gran segreto, un paio di mesi fa.

Un mistero, ma non troppo

A parlare di nuovo di questa sorta di Starfield 2.0 è stato di recente il noto youtuber MrMattyPlays, il quale sostiene di aver visto questo grosso update in sviluppo presso Bethesda in quanto invitato proprio all'interno degli studi.



In un recente episodio del podcast Defning Duke, lo youtuber ha riferito semplicemente di aver "visto la nuova versione a porte chiuse", riferendo peraltro di una gestione strana del progetto, anche in termini di comunicazione a quanto pare.

"Il modo in cui Bethesda sta gestendo Starfield 2.0 è strano", ha riferito, "L'ho visto a porte chiuse e mi hanno detto tipo non puoi parlarne, ma puoi dire che l'hai visto", cosa che ha un po' stupito MrMattyPlays, il quale ha aggiunto che non ha saputo alcuna finestra di lancio, dunque non ha la minima idea di quando possa uscire.

Da molto tempo ormai si parla del possibile arrivo di Starfield su PS5, cosa data quasi per certa a più riprese ma di fatto non ancora emersa in via ufficiale, tuttavia è possibile che il 2026 possa vedere il lancio di questa conversione, che potrebbe effettivamente coincidere con l'uscita di questo grosso e misterioso aggiornamento, forse accompagnato anche da una versione Nintendo Switch 2, ma si tratta solo di speculazioni al momento.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa anche di quella che dovrebbe essere la seconda espansione di Starfield, altra voce di corridoio che ricorre da mesi, se non anni, ma che ancora non si è concretizzata.