Invincible VS vede l'arrivo di Dupli-Kate e Powerplex nel roster

Skybound ha annunciato l'arrivo di Dupli-Kate e Powerplex nel roster di Invincible VS, l'interessante picchiaduro a incontri tre-contro-tre basato sulla serie animata disponibile su Prime Video, a sua volta tratta dal fumetto di Robert Kirkman.
Come sa benissimo chi conosce i personaggi di Invincible, Dupli-Kate possiede il potere di moltiplicarsi in maniera pressoché illimitata, creando cloni di se stessa con cui attacca gli avversari in maniera incessante, sfruttando le proprie conoscenze delle arti marziali.
Le copie della ragazza possono essere persino usate come scudi viventi per evitare che l'originale subisca danni, e questa meccanica nel gioco viene gestita in maniera interessante, togliendo un pizzico di energia vitale a Dupli-kate per ogni clone prodotto e ripristinandola nel caso venga riassorbito.
Si tratta di un sistema in grado di aggiungere un substrato strategico al gameplay, spingendo i giocatori a bilanciare aggressività e prudenza, e premiando chi riesce a sfruttare i poteri del personaggio nella maniera più saggia.
E c'è anche Powerplex
Disponibile a partire dal 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Invincible VS includerà nel roster anche Powerplex, come detto, mettendo sul piatto i suoi devastanti poteri energetici e un background assolutamente drammatico, aspetto in effetti condiviso da parecchi personaggi della serie.
La sensazione è che gli sviluppatori del gioco stiano facendo un gran bel lavoro per riproporre le figure più amate di Invincible in una maniera fedele, ma dovremo toccare con mano il prodotto finito per capire se l'operazione sia destinata a essere un successo o meno.