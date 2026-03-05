Invincible VS vede l'arrivo di Dupli-Kate e Powerplex nel roster

Si tratta di un sistema in grado di aggiungere un substrato strategico al gameplay , spingendo i giocatori a bilanciare aggressività e prudenza, e premiando chi riesce a sfruttare i poteri del personaggio nella maniera più saggia.

Le copie della ragazza possono essere persino usate come scudi viventi per evitare che l'originale subisca danni, e questa meccanica nel gioco viene gestita in maniera interessante, togliendo un pizzico di energia vitale a Dupli-kate per ogni clone prodotto e ripristinandola nel caso venga riassorbito.

Skybound ha annunciato l'arrivo di Dupli-Kate e Powerplex nel roster di Invincible VS , l'interessante picchiaduro a incontri tre-contro-tre basato sulla serie animata disponibile su Prime Video, a sua volta tratta dal fumetto di Robert Kirkman.

E c'è anche Powerplex

Disponibile a partire dal 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Invincible VS includerà nel roster anche Powerplex, come detto, mettendo sul piatto i suoi devastanti poteri energetici e un background assolutamente drammatico, aspetto in effetti condiviso da parecchi personaggi della serie.

La sensazione è che gli sviluppatori del gioco stiano facendo un gran bel lavoro per riproporre le figure più amate di Invincible in una maniera fedele, ma dovremo toccare con mano il prodotto finito per capire se l'operazione sia destinata a essere un successo o meno.