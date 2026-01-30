Hytale riceverà aggiornamenti più frequenti: il team accelera la produzione

In effetti, Hytale ha già ricevuto alcuni update dal lancio avvenuto solo il 13 gennaio, a dimostrazione di come il team stia prendendo sul serio questo impegno.

Considerando il grande successo dei primi giorni e la quantità di giocatori attivi , gli sviluppatori sentono una maggiore pressione per portare avanti il lavoro più velocemente, ma soprattutto le ottime vendite hanno già fornito una base economica importante per progettare sul medio e lungo termine.

Hytale è stato lanciato in accesso anticipato ed è, di fatto, un gioco ancora in costruzione, pertanto ci si aspettano numerosi aggiornamenti nel prossimo futuro: a quanto pare, questi arriveranno a un ritmo più frequente nei prossimi mesi, visto che il team ha annunciato di aver accelerato la produzione.

Novità da testare tutti insieme

Il gioco si trova al centro di una storia affascinante: partito come mod di Minecraft, è stato in lavorazione per molto tempo e infine sembrava poter diventare un prodotto vero e proprio sotto etichetta Riot Games.



Successivamente, la compagnia di League of Legends si è tirata indietro, ma a quel punto l'autore, Simon Collins-Laflamme, ha preso in mano interamente le redini del progetto e, mantenendo comunque un certo supporto da parte di Riot, ha deciso di lanciare il gioco come indie.

Il lancio per ora sembra davvero molto promettente, e gli sviluppatori hanno intenzione di ripagare la fiducia degli utenti lavorando a ritmo più serrato.

In base a quanto riferito da Collins-Laflamme su X, Hytale riceverà aggiornamenti settimanali in beta, oltre a caratteristiche che potranno essere provate in anticipo in modo da testarle.

Gli aggiornamenti principali verranno dunque distribuiti in maniera ufficiale solo quando le novità si saranno dimostrate stabili e di buona qualità, probabilmente ogni 2 o fino a 6 settimane, ma gli hotfix urgenti verranno comunque pubblicati subito, appena disponibili.